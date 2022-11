Rauw Alejandro habla de su relación con Rosalía y de su futura colaboración: “¡Es una locura, ella inspira!”

Rauw Alejandro y Rosalía son una de las parejas más queridas dentro de la industria musical. Después de varios años juntos han sabido diferenciar la relación que tienen dentro del estudio de la que tienen fuera de él, lo que evitado conflictos entre ellos. De esto ha hablado el puertorriqueño con Zane Lowe en el estudio de Apple Music 1, donde ha explicado cómo es su nuevo sonido, la inspiración que ha sido la intérprete de Despechá para él o el hecho de que ésta le haya animado a ir a clases de canto.

"En el estudio, creo que tenemos una química loca, yo la entiendo, ella me entiende. Creo que nos respetamos en el estudio", con estas palabras ha definido su relación dentro del ámbito profesional, algo muy importante para ambos.

Lo que ha explicado Rauw es que los dos tienen muy claro lo que quieren y lo respetan: "Cuando tengo una idea, ella no dice nada, ella también me sigue". Lo que es "especial" después de estar tres años juntos: "Te inspiras en tu pareja y viceversa, es una mezcla de todo...a veces voy al estudio y ella está haciendo algo y yo digo: "Oh, pon esto" o ella dice: "pon esto otro". Pero no nos ponemos en los créditos el uno al otro".

Creo que eso es especial, en los últimos tres años juntos, te inspiras en tu pareja y viceversa

Para ellos "es algo natural", por lo que no le dan importancia a que quede el reconocimiento plasmado en el vídeo para que la gente lo vea, ya que no piensan "en quien hizo esto o quien hizo lo otro".

Rosalía, su gran inspiración

Lo que sí tiene claro es que Rosalía ha sido una de sus grandes inspiraciones: "Vivimos juntos, así que te relacionas mucho y puedo decir que ella me inspira mucho. El año pasado, ella me inspiró mucho para hacer música. Aprendí con ella, ella aprendió conmigo. Tenemos una rollo diferente, pero creo que eso es especial y se refleja en nuestra música", con esto ha dejado claro que son "realmente felices" juntos.

A pesar de que muchos seguidores hayan pedido una colaboración, como han hecho otras parejas como Duki y Emilia o Nicki Nicole y Trueno, Rauw Alejandro no quiere apresurarse y hacer las cosas mal, quiere que todo surja de forma natural. "No nos apresuramos a hacer música juntos porque vives con esa persona. No tienes ninguna prisa, sé que cuando llegue el momento, vamos a hacer un gran, gran trabajo. Tenemos muchas ideas en nuestra casa y esperamos a a que salgan al mundo".

Además de resaltar que la cantante es su inspiración a la hora de componer, también ha explicado que le ayuda a mejorar personal y profesionalmente. Un ejemplo que ha puesto son las clases de canto. Unas clases a las que Rosalía da mucha importancia: "He estado tomando clases de canto, gracias a mi chica. Ella siempre dice: "Tienes que practicar más". Vale, sí lo haré, porque ella practica la voz todos los días con su profesor. ¡Es una locura, tío, ella inspira!".