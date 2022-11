40 curiosidades de Sofía Ellar para celebrar su 29 cumpleaños

Este 15 de noviembre Sofía Ellar cumple 29 años, será el último de esta década y tiene intención de disfrutarlo después de haber pasado por una mala época. Su disco Libre fue una especie de terapia que le ha ayudado a superar muchas cosas y que ahora disfruta sobre los escenarios.

Así es como se siente ahora, libre, ilusionada y con muchas ideas y proyectos en mente. Porque de todo se sale y lo que no te mata te hace más fuerte. Su padre se fijó en sus 'patas de alambre' nada más nacer y eso es lo que le ha servido en la vida, tenerle a él y a su madre siempre a su lado.

Llega a Navidad poniendo banda sonora a la tercera parte del corto navideño de Disney. Quién siempre busqué tiene en España su voz y podemos escucharlo en El regalo.

Un buen momento para conocerla mejor y descubrir algunas curiosidades.

1. Tu mejor momento de este verano.

Cualquier puesta de sol con pipas Tijuana y una cervecita en la mano.

2. Tu forma de entender la libertad.

Siendo uno mismo y siendo fiel a los valores de uno mismo y no dejándose contaminar.

3. Un recuerdo de la infancia.

Paseando por las calles de Londres vestida de sevillana. Eso ocurrió y ese traje está en Canción de radio y juraría que está por ahí en la foto y lo reciclamos con esa niña que va vestida de ese traje flamenco. Ese traje flamenco es el mío, con el que yo iba vestida de chiquitina, agarrada de mi madre por las calles de Londres.

4. El momento en el que te has sentido más libre.

Yo creo que ahora. Con todo lo vivido, ahora empiezo a entender algo de todo lo que estaba por llegar. Me llevaré muchas más sorpresas, palos y de todo, pero es como el inicio de ‘ahora entiendo’.

5. La última canción con la que has llorado.

Igual no es la última, pero con la que he llorado mucho es una de Julio Iglesias que me acompañó en un momento de mucha tristeza y es la de Hey.

6. La serie que más has disfrutado.

Voy a tirar un clásico, La casa de papel, me apasiona porque es acción todo el rato y es de las pocas series que han conseguido distraerme del todo. Eso y el boxeo y a veces según qué podcast de meditación. Es muy difícil que yo desconecte mis cinco sentidos de mi cabecita y esté distraída porque hay mucha cosa ocurriendo y esté en otra cosa totalmente diferente. Soy una persona que está constantemente dando vueltas a las cosas, me agoto a mí misma.

7. El momento en el que te has sentido más atada.

Cuando, y lo digo en el disco libro, digo, ‘¿alguna vez has soñado que querías gritar y no podías o salías corriendo y te dabas cuenta de que no avanzabas?’. La frustración de contar algo que te está pasando y que parece que la gente no está escuchando, como un sueño. Tú estás contando algo y estás mudo, pero sí lo estás contando. O te dices, ‘debes estar exagerando’ y nadie te ayuda a salir de ahí hasta que tú no te das cuenta de que tienes que hacerlo tú, escucharte a ti mismo y decir, ‘me voy’. Como dice la canción de Los petroleros, ‘déjame ir, no me hagas marcharme’. Hubo un tiempo en el que tuve que pedir a gritos, ‘déjame ir tu a mí, no me hagas marcharme por la puerta’, porque es muy difícil cuando estás dentro de un bucle, identificar que eso no está siendo bueno para ti y está siendo tóxico y eso te está llevando a la ruina. Una retirada a tiempo es victoria.

8. El futuro para Mademoiselle Madame.

Va a conseguir salir de la cárcel, pero ya os contaré cómo porque va a ser una historia muy chula, con la introducción de un personaje muy guay que la va a reformar.

9. Tu definición de hippie.

La señora que está en tu camiseta, por ejemplo, grandísima inspiración: Janis Joplin.

10. Lo que se siente navegando.

Que hay muchas maneras de navegar y no siempre tienes que ser la vela mayor de un barco, que todo el mundo te siga y tú seas el referente. Como digo en Los Petroleros, ¿qué ocurre cuando el referente baja la mayor? La mayor también se puede bajar, no se puede desplomar, ¿qué pasa, se va a la deriva? No puedes ser la vela mayor de un barco siempre, también puedes ser el foque, no tienes por qué ser siempre el capitán. Es lo que hay que conseguir, el equilibrio.

11. La colaboración soñada.

Silvio Rodríguez me fliparía. Lewis Capaldi me fliparía. Beret que también es muy amigo y aquí en LOS40 lo queréis mucho y sería una colaboración bonita.

12. Las posibilidades de encontrar un chico amazónico.

Todas. Encontrado. Check.

13. Lo que se siente siendo la artista que más vende en España tras Rosalía.

No lo sé, es que ni lo pienso. ¿Qué te voy a decir? Pues que fenomenal, pero yo soy más de estar día a día y seguir trabajando y no perder el foque, porque no hay hueco para egos ni para sentirse más que nadie. Hay que seguir trabajando, hay que sentir agradecimiento y hay que tocar madera y seguir currando que los sueños no llaman a tu puerta de manera gratuita, hay que perseguirlos.

14. Lo que dice de una persona el que tenga gatos.

Tenemos mala fama, no sé por qué. Me gusta que cada vez más que los vídeos de gatos se vayas viralizando y se vaya viendo que tienen su punto divertido y que no son tan siniestros como aparentan. Mientras me desvinculen a ser la de los Simpson que está con ochenta mil millones de gatos. Yo ya tengo dos y ya no quiero más porque me desgracian todo. Cuando desaparezco un poco más de la cuenta de casa, es una venganza que se sirve en plato frío. Que no tengan tan mala fama, que son divertidos y transmutan mucho y son muy esponjas de lo que nos pasa y eso se nota en lo bueno y en lo malo y ellos lo viven contigo.

15. El merchero con más historia.

El de ‘yo soy de barra’ porque ya está rulando. Voy soltando mercheros por todos lados y ya me va mandando gente fotos. Uno está en Alemania… es lo mismo que hicimos hace años con los vaqueros. Sacamos un montón de vaqueros cuando sacamos el single de Bañarnos en vaqueros, en todas las tallas y estuvieron volando por Instagram y volaron y viajaron y se los iba poniendo la gente, y bañándose con ellos. Es un poco como crear comunidad y el merchero, en el fondo, es una cosa que es muy barata, va de mano en mano… es como los bolis que nunca los empiezas y los terminas porque es muy difícil, se te va entre los dedos. Era un concepto divertido, de hacer un poco de piña que es lo que yo considero que tengo, una comunidad que es muy piña y muy familiar.

16. Lo que significa para ti ahora septiembre.

Significa muchísimas cosas, pero significa un cambio, pero no malo o negativo, sino un cambio de pelo corto, Sofía, 180º, ese cambio puede ser positivo y en mi caso lo ha sido.

17. Lo mejor de auto producirse.

Que estás encima de lo tuyo y que tienes la capacidad de defender a capa y espada, aunque algo sea musicalmente erróneo, tu verdad y estar encima de ello y que sea lo más tú posible y cuando escuchas cada nota, cada sílaba, digas, aquí estoy yo, cien por cien, en todos los ámbitos. Por supuesto acompañada y respaldada por músicos que no son músicos, son artistas que han puesto su grano de arena para que esta obra tuya que se escribió entre esas cuatro paredes en ese papel en blanco, esté de la mejor manera ornamentada y se pone mucho corazón.

18. Música melancólica o música enérgica.

Vamos a dejar atrás la melancolía que toca vivir la vida bien y disfrutar.

19. La historia de algún seguidor que no has conseguido olvidar.

La de Carlota que es una niña que ya no está aquí, pero que para mí sí que está y la tengo de manera presencial todos los días de mi vida, es uno de mis ángeles de la guarda. La siento aquí. Es una tía que, hasta antes de marcharse, que sabía que se iba a marchar, me dejó escrita una carta que me hizo llegar su madre con la que tengo muy buena relación, y es una tía que me ha dado una grandísima lección de vida.

20. Lo que dijo tu padre tras escuchar Patas de alambre.

Que qué preciosidad y que se había emocionado. Aunque no lo he visto, me lo puedo imaginar.

21. La anécdota del vídeo grabado en Cantabria.

Maravillosa como siempre. No es el primero ni será el último porque esa es mi tierra donde he empezado a escribir muchísimas canciones.

22. El tópico sobre los cantautores que no compartes.

Comparto el amor, el desamor y lo que viene después del desamor.

23. Tu cantautor de referencia.

Silvio Rodríguez.

24. El momento con el que te echas unas risas con David Castelló cada vez que veis vuestro vídeo.

Risas, por ejemplo, cuando estábamos haciendo que surfeábamos en una playa que tenía un rompeolas, no te digo más, era más plano que otra cosa. Decía, ‘yo soy surfera de verdad, esto es un insulto para mí’. Ese es un momento que nos hace mucha gracia y luego otro que nos hace gracia porque los dos estábamos pasando por un momento emocional amoroso parecido y teníamos que hacer que nos despedíamos y nos estaba sucediendo a los dos, a mí me estaba ocurriendo con el destinatario de esta canción y a él le estaba ocurriendo con su persona, su chica. Y estábamos los dos llorando en plan ‘no llores que, si no, yo lloro’, ‘bueno, no pasa nada, venga vamos a actuar’. Ahora nos reímos a toro pasado y decimos, ‘jo, qué mal lo pasamos’. Nos metimos en el papel a más no poder.

25. La mejor manera de superar una ruptura.

Perdonando y dejando ir y siendo fiel y teniendo un concepto del amor que no es el de la posesión, el de la dependencia emocional, aunque claro, yo soy una persona que espera en su vida poder dar con una persona para siempre. Ojalá que así sea.

26. Lo que queda por asumir de la salud mental.

Que hay que seguir trabajándola y visibilizándola siempre y que si ese va a ser nuestro rol como personas influyentes y como personas que se dedican al mundo público, seguiremos sacando nuestra espada para dar altavoz a algo que es tan importante y puede ser un punto de partido en los colegios o en los momentos de la infancia que son los que nos marcan y los que nos esculpen como personas con nuestros miedos y nuestras virtudes desde tan temprana edad y nos pueden marcar hasta el último de nuestros días. Hay que trabajar mucho eso.

27. Tu decisión más inconsciente de los últimos tiempos.

Por ejemplo, hacer aquel evento de mi bolsillo en Callao, una noche, poner todo mi bolsillo en Mademoiselle Madame, un evento de hora y medio. Vuelvo atrás y pienso, ‘estás zumbadísima’, y no sé si lo volvería a hacer.

28. Un sueño para el futuro.

Mirarme el espejo cuando tenga los años que tenga y me quede esa cara arrugada, esos ojos sabios y poder estar orgullosa de quién he sido yo como persona y de qué rastro he dejado en este lugar llamado mundo y que espero que sea algo de lo que yo me sienta orgullosa.

29. Lo mejor de tener un disco libro.

Que lo veo y digo, es que es mi niño, o mi niña. Es mi verdad y ojalá pueda ayudar a muchísimas personas.

30. La primera vez que escuchaste Cancha y gasolina.

Volver a recrearme en ese momento en el que la escribí, cuando no tenía fuerzas ni para respirar ni levantarme de la cama y lograrlo y decir, aquí estoy, he tenido que pasar por aquí y aquí sigo.

31. Tu outfit favorito para subirte al escenario.

El más cómodo o el que menos tarde en hacer el cambio porque como nos encanta cambiarnos cincuenta veces y parece que es magia borrás y detrás del telón es un estrés de morirse, el que sea más fácil de quitar y poner versus que sea vistoso, no te puedes subir a un escenario de cualquier forma.

32. Tu joya con historia.

Esta, un anillo que por dentro pone la palabra libre. Es el que me hizo pensar cómo se tenía que llamar mi disco. Es una joya que pudo ser una cosa y ahora es otra. Se transformó.

33. El tatuaje pendiente.

El de las arrugas, las estrías y todas las cicatrices y arañazos de gatos que sigan sumando en este cuerpo que es solo uno y que va pasando el tiempo por todos nosotros.

34. La canción que más disfrutas sobre el escenario.

De este disco, Primero de escalera me lo paso muy bien. Y Tal y cual, también.

35. Lo que cambiarías de ti.

Mi sinceridad y mi honestidad, me reservaría un 50%. Me gustaría ser un poco más gato y no ser tan directa.

36. Lo más bonito que te ha dicho un fan.

Que no deje de ser como soy, tan real y que jamás cambie. Eso es como que algo estoy haciendo bien dentro de mi ser. Que no hay caretas, no hay máscaras, eso se lo dejo a Madame.

37. La mayor alegría que te ha dado este disco.

El haberlo soltado ya, el decir, me he quitado un peso de encima, necesitaba compartir esto con el mundo, esta es mi historia, esta he sido yo durante dos años largos y me alegro de todas las canciones que son cosas que me han pasado este año y me alegro absolutamente de todas, incluso las canciones que hubiese deseado nunca jamás escribir como pueden ser Los petroleros o Cancha y gasolina. Me alegro de que me hayan pasado porque no era consciente de que el de arriba tenía un plan mejor para mí y ahora ya lo entiendo.

38. Lo que más te repite tu madre.

No digas tacos, habla más despacio, sé coherente, sé buena persona, que la vida es muy larga y siempre deja las puertas entre abiertas.

39. La idea más equivocada que la gente tiene de ti.

Que puedo con absolutamente todo y que soy de hierro. El hierro también se puede fundir.

40. La mayor locura que has hecho por amor.

Todo. Decir que dejaba mi carrera musical por ir siguiendo por el mundo a quien fuera, que no tenía ni pies ni cabeza. Me alegro de no haberla ejecutado, de haber tenido unos padres que me dijeran, sí, venga, no vas a tirar tus sueños, no vas a tirar tu barco por la ventana que es lo que dice la canción Libre, que es la única canción que me he dedicado a mí misma. Mi madre es un audio que he recopilado que va a abrir todos los shows de la gira y son las voces de muchas personas que han estado grabados en audios que son reales, puestas en un bucle en el inicio de este show. Mi madre dice, ‘este ha sido el sueño más perseguido desde que eras niña, no te voy a dejar tirarlo por la borda’ y me alegro de que hayan sido tan estrictos conmigo en ese sentido porque ahora lo pienso, soy una afortunada y tengo que seguir peleando por esto.