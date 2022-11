¿Quieres vivir el concierto de Nathy Peluso en Madrid por todo lo alto?

Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente va a hacer historia el próximo sábado 10 de diciembre en el WiZink Center Madrid. El Último Calambre es el esperadísimo concierto de Nathy Peluso con el que pondrá fin a una era musical marcada por temazos como Mafiosa, Delito, Ateo o su última canción Estás Buenísimo. Y es que Nathy siempre sabe cómo sosprender a sus seguidores y seguidoras.

Con El Último Calambre, la estrella argentina se enfrenta a todo un desafío: su primer WiZink Center de Madrid. Una cita imprescindible para sus fans.

¿Tienes ya tu entrada? ¡Pues es tu día de suerte, porque tienes la oportunidad de vivir el concierto por todo lo alto ¡Y es muy fácil!

Si eres titular de la Tarjeta LOS40 imagin, tienes más de 18 años y ya tienes una entrada para ver a Nathy Peluso, puedes participar y ganar una entrada más para regalar y un merchan dedicado (una sudadera y una camista firmadas). Todo para que El último Calambre no se te olvide nunca. ¡Para que disfrutes de la experiencia con quien tú quieras! Muévete al ritmo de Calambre en directo y disfruta del show de Nathy Peluso en Madrid. Porque la artista es una auténtica show girl encima del escenario. ¡Es hipnótico verla actuar!

Consigue una entrada más y un merchan personalizado

Para hacerte con el premio, merchan personalizado y una entrada para invitar a quien tú quieras, solo tienes que entrar al formulario que aparece a continuación y responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es tu canción favorita de Nathy Peluso y por qué? Habrá dos ganadores.



Recuerda que cuanto más original sea tu respuesta, más posibilidad tendrás de conseguir el premio. Así que piensa antes de escribir. Tienes hasta el 30 de noviembre para participar. Puedes consultar las bases legales aquí. Recuerda qur tienes que tener la Tarjeta LOS40 imagin. Aquí está el formulario:

Si todavía no te has hecho con tu Tarjeta LOS40 imagin, ¿por qué no te la has hecho todavía? Tienes un montonazo de planes y experiencias exclusivas a tu alcance. La puedes activar en imagin o CaixaBank.

Sobre Nathy Peluso

Nathy Peluso se ha convertido en una de las artistas más escuchadas del momento gracias a temazos como Ateo, Argentina, Mafiosa o Delito, su nombre no ha dejado de ser tendencia. Su sesión con Bizarrap, el volumen 36, ha sido una de las más exitosas del productor. Y es que algunos de sus versos ya forman parte de la cultura popular.

Nathy ha colaborado con algunas de las estrellas del momento como C. Tangana, Karol G o Rels B. También ha formado parte de algunos de los eventos más importantes de la agenda española como LOS40 Music Awards o los Goya. Sin duda, Nathy es una de las artistas de la década.

Sobre Imagin

