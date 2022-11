¡Feliz Karaoke-Navidad! ‘Let’s Sing 2023 Incluye Canciones Españolas’, ya disponible para consolas

Una nueva entrega de un videojuego que va a marcar estas navidades. Plaion España ha confirmado el lanzamiento de Let's Sing 2023 Incluye Canciones Españolas. El videojuego presenta una plétora de éxitos que harán cantar a todo el mundo. Temas rompedores actuales como Happier Than Ever de Billie Eilish, Butter de BTS, Bad Habits de Ed Sheeran o You broke me first de Tate McRae se encargarán de animar la fiesta.

Los fans de Disney pueden intentar perfeccionar su interpretación de No Se Habla De Bruno de Encanto. Y aquellos que quieran probar los éxitos de artistas locales, encontrarán, entre otros, con las canciones ¡Ay, Dios Mío! de Karol G o Plan A de Paulo Londra.

Let’s Sing 2023 Incluye Canciones Españolas ya a la venta en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S. Este es el único juego de karaoke en la nueva generación de consolas. ¿No tienes un micrófono a mano? No importa porque con la aplicación Let's Sing Microphone, puedes transformar tu smartphone en un micrófono de inmediato. Canta en solitario o con hasta cuatro jugadores.

El videojuego cuenta con ocho emocionantes modos de juego: Leyenda (canta hasta alcanzar el trono del karaoke en el modo en solitario. Coge un micrófono, gana estrellas y derrota a tu competencia para demostrar que el protagonismo es tuyo.), Clásico (interpreta en solitario o junto a tus amigos. Acertar con las notas correctas te permitirá anotarte el mayor número de puntos, ¿podrás conseguir la puntuación global más alta?), Mix Tape 2.0 (Mix Tape 2.0: mezcla canciones para crear tu propia recopilación con este modo de juego. Cada mezcla se genera dinámicamente y garantiza una lista de reproducción que nunca se repite), Jukebox (relájate antes de tu sesión de canto con una lista de canciones para tu próxima fiesta genial), Playlist Creator (este nuevo sistema actualizado ahora permite elegir qué modo así como las canciones que deseas interpretar. El usuario puede ahora crear su propia lista de reproducción y reproducirla en los modos Classic y Feat), Feat (¡encuentra tu pareja perfecta! Cuanto mejor cantéis juntos, mayor será vuestra “puntuación de compatibilidad”. Canta con amigos y familiares o también forma equipo con tu ídolo para alcanzar la máxima puntuación), World Contest (¡Tú contra el mundo! Intenta llegar a la cima desafiando a tus amigos o a otro cantante online de todo el mundo) y Let’s Party (8 jugadores, 2 equipos y modos de juego elegidos al azar: esta opción llevará al siguiente nivel la fiesta Let’s Sing).

Let's Sing 2023 es el único juego de karaoke en la nueva generación de consolas. ¿No tienes un micrófono a mano? No importa , con la aplicación Let's Sing Microphone, puedes transformar tu smartphone en un micrófono de inmediato. Canta en solitario o con hasta cuatro jugadores.

¡Let's Sing 2023 (Incluye canciones españolas) ya está disponible! 🐥🎤

¿Estáis preparados para cantar a todo volumen un montón de temazos? 😍 pic.twitter.com/ZLADKeZLP6 — PLAION España 🐥 (@PLAION_ES) November 15, 2022

Esta es la lista de canciones del juego: