Pol Granch comparte en ‘Songrisas’ sus sensaciones como nominado a los Latin Grammy: “Todavía estoy flipando”

Pol Granch está en uno de los momentos más dulces de su carrera. Porque, quién le iba a decir a aquel chico que se presentó a Factor X España iba a conseguir una nominación a los Latin Grammy como Artista Revelación 2022.

Esta ha sido, sin lugar a dudas, una de las noticias "locas" que le han hecho sonreír en las últimas semanas. Y así se lo ha confesado a Cris Regatero en un nuevo episodio de Songrisas, el videopodcast de LOS40 y Vitaldent que, con la intención de cotillear las redes sociales de nuestros artistas favoritos, buscan conocerlos un poco mejor a través de sus posts más locos y divertidos.

"Aún no me lo creo, pero todo bien", le repite a nuestra compañera y locutora. Y es que cuando conoció su candidatura, "me llamó mi A&R y me empezó a hablar todo mi equipo y mis familiares, que se enteraron antes que yo. Fue una locura. Me grabé lo primero que se me pasó por la cabeza y lo subí a Instagram. No podía ni hablar. [...] Me puse muy emocionao, pero a la vez me dieron ganas de anclarme todavía más en el suelo, de tabajar más y tomármelo todo más en serio", admite.

Otro de los acontecimientos que han sido motivo de alegría y celebración ha sido el lanzamiento de Amor Escupido, un proyecto presentado a modo de diario personal en el que no ha seguido ningún hilo conductor y con el que sencillamente ha dejado que sus emociones fluyan y, literalmente, las ha escupido sobre el papel. Sobre su canción favorita de este disco, lo tiene claro: "Velocidad a tope, porque no soy productor; no sé producir ni nada, pero junto a Luichi, que me ayudó con la guitarra y demás [...], he hecho una cancion que me gusta bastante, que convalida los sentimientos que tengo hoy en día y estoy muy feliz. Suena un poco raro, pero me gusta que sea así".

Su talento oculto en redes sociales

Si Instagram suele ser la app más popular entre los usuarios de Internet, Pol Granch reconoce que no la utiliza mucho ("Solo para cotillear y estar al tanto de lo que ocurre"), pero en esta app hemos encontrado un peluche con el que comparte una larga trayectoria. Se trata de un teletubbie (Po) que tiene desde que era pequeño. "No, no lo he lavado aún, de hecho está más roto porque se comió mi perro y mi gato y todo el mundo. Pero ahora es más tierno todavía, me gusta más. [...] Po es como me llama mi sobrina, así que a lo mejor se lo tendré que regalar", nos ha contado sobre este objeto tan especial.

Y aunque dice que tampoco suele utilizar TikTok, en esta red social hemos descubierto uno de sus mayores talentos ocultos: ¡Tiene un don de narices!

