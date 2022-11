LoveYoli de ‘Gran Hermano 15’, irreconocible tras su radical cambio de look: “Menudo destrozo”

Yolanda Claramonte, más conocida en las redes sociales por LoveYoli, ha protagonizado uno de los cambios de looks más radicales de este año, que está dando mucho qué hablar en las últimas horas. La joven, que participó en Gran Hermano 15, comparte algunos de sus momentos más cotidianos en el canal Mtmad. En uno de sus últimos vídeos ha sorprendido a sus seguidores anunciando un cambio radical de imagen, que ha puesto el grito en el cielo, porque el resultado no era el esperado.

La ex gran hermana ha puesto rumbo a la peluquería para someterse a un cambio a ciegas. Sí, como lo lees. LoveYoli se ha sometido al reto viral de hacer un cambio de look pero sin mirar las propuestas que muestran los profesionales en la pantala: Cambio de color, el tipo de corte, con o sin flequillo... Todo se escoge al azar y parece que a Yoli no le ha asustado nada porque se ha dejado llevar de lleno. Su sorpresa, al ver el resultado, no ha tardado en sucederse y se ha quedado con la boca abierta tras verse en el espejo.

La joven ha pasado de lucir una melena larga y lisa a llevar una melena muy corta con pequeñas ondas para darle movimiento y luminosidad a su cara. Por si fuera poco, la joven también se ha puesto flequillo, algo que ya ha probado en otra ocasión pero que esta vez luce de forma diferente al haber cortado su largo cabello. Esta nueva imagen parecía sorprenderla, pero tras superar el shock del principio ha asegurado gustarle el cambio.

A quien no le ha gustado tanto ha sido a su marido Jorge, quien tras verla no ha podido contenerse: “¿Qué te has hecho?”. El joven sin pelos en la lengua no ha dudado en expresarle su opinión y le ha planteado darle forma a su cabello con un corte bob.

Sus seguidores opinan

Aunque su comunidad de seguidores también ha expresado su postura y la realidad es que la mayoría coincidían en que la hacía “más mayor”. Gran parte de los usuarios han comentado su última publicación, donde anunciaba este gran cambio, y muchos expresaban que no le quedaba bien. “Te has puesto 10 años encima”, “Te has hecho un destrozo” y “No te favorece” han sido los comentarios más repetidos.

Bien es cierto que el pelo corto no favorece a todo el mundo. Algo que parece que los seguidores de esta ex gran hermana han tenido clara porque además muchos otros le han transmitido un mensaje de ánimo diciéndola que el pelo crece.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la joven se somete a un cambio tan radical, ya que hace tan solo unos meses se sometió a un retoque estético en la cara, que también desató una oleada de reacción entre sus seguidores, en el que había opiniones muy dispares.