Rod Stewart se une a Dua Lipa y rechaza actuar en Catar por principios 

El Mundial de Fútbol está a punto de comenzar, y lo hace rodeado de muchas polémicas. Catar, la sede de este acontecimiento deportivo, está lejos de ser una democracia, y cada vez son más caras públicas las que están rechazando formar parte de la cita por principios. Hace unos días, el popular streamer Ibai Llanos rechazó viajar con la selección española para crear contenido y Dua Lipa mostró su rechazo a actuar. Lo hizo en las redes sociales, donde aseguró que visitará Catar "cuando cumpla todos los requisitos de derechos humanos que prometió cumplir cuando ganaron el derecho de celebrar el torneo".

Uno de nuestros artistas classic favoritos se ha unido a la artista británica y ha dado a conocer que rechazó una millonaria cifra para actuar en el Mundial. En una entrevista para The Sunday Times ha revelado que le ofrecieron actuar en la ceremonia de apertura, pero lo rechazó. "De hecho, me ofrecieron un montón de dinero, más de un millón [de dólares], para que tocara ahí. Lo rechacé", afirmó el músico inglés. "No es correcto ir. Y los iraníes deberían estar fuera también por suministrar armas", continuó el intérprete en referencia a los drones vendidos por el país a Rusia, que está vetada en este torneo por la invasión de Ucrania.

"Los aficionados deben tener cuidado", comentó el músico, que aseguró que "habría estado bien" tocar durante el Mundial su tema The Killing of Georgie, que narra el asesinato de un amigo gay en la década de 1970.

La faceta filantrópica de Rod Stewart no es muy conocida, pero el músico siempre ha apoyado algunas de las causas más necesarias. Cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania alquiló tres camiones de suministros para llevarlos a la frontera del país invadido. También usó estos vehículos para transportar a un grupo de refugiados a un lugar seguro en Berlín. Se ha volcado tanto con la ayuda a los refugiados que ha llegado a pagar el alquiler de una familia de siete miembros.

La elección de Catar como anfitrión del Mundial de Fútbol sigue arrastrando una gran polémica. El país vulnera los derechos de la comunidad LGTBI, además de acarrear graves acusaciones de violación a los derechos humanos, acusaciones de esclavitud y explotación de la clase trabajadora, mujeres y migrantes.