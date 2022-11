Joaquín Sabina: "El documental 'Sintiéndolo mucho' me ha salvado la vida"

Mañana llega a los cines españoles el esperadísimo documental sobre el cantautor Joaquín Sabina. La película fue presentada ayer en Madrid y a la cita acudieron el trío creativo, el gran Sabina, protagonista de la cinta, que estuvo acompañado de sus dos fieles escuderos: a su derecha, Leiva, el compositor de la banda sonora de la película. A su derecha, el director de la misma, Fernando León de Aranoa. El jienense de deshizo en elogios hacia ambos y bromeaba con la situación: "Esto es cumplir una fantasía erótica que he tenido siempre: nunca había hecho un trío".

"La recepción que está teniendo ya el documental es absolutamente conmovedora, no esperaba para nada esto", confesó Joaquín y cuenta que uno de los primeros que vio Sintiéndolo mucho fue Javier Bardem: "Dijo que daban ganas de ser amigo mío, y mi mujer, que no es muy dada a hacer piropos, y menos a mí, me ha dicho: 'Te ha sacado el alma".

Un documental entre amigos que desarrolla, durante 2 horas, un resumen sin filtros de los más de diez años que León pasó grabando al artista, original de Úbeda, en diferentes aspectos y momentos de su vida diaria. Sabina declaró que no se había sentido incomodo en ningún momento al estar con una cámara a sus espaldas captando todo lo que hacía: "Fernando venía a todas las giras como un amigo, nunca me hizo sentir que venía con una cámara y que todo eso iba a servir... Él es exquisitamente prudente y nunca ha habido ningún problema. Era tan amigo, le quería tanto. Yo le dije que entrara, que saliera, que grabara todo lo que quisiera. Nunca me sentí acosado por una cámara, jamás", recalcó.

El director, por su parte, confesó que no había un plan, solo grabar en público y en la intimidad: "Joaquín se olvidaba de mí muy rápido, la presencia de la cámara no le molestaba, de hecho, de vez en cuando la disfrutaba. Siempre nos hemos sentido ambos muy cómodos. Uno está tan tranquilo haciendo su trabajo, ya que se trata de un trabajo hecho entre amigos y eso lo hace todo muy fácil", comentaba.

"Para mí era muy importante que todo estuviera vivo, que fueran momentos y situaciones donde pasaran cosas y donde yo estuviera allí con Joaquín para registrarlas. Huía de la idea de hacer un documental a base de testimonios con mucha gente contando su percepción de Joaquín, sino que quería que fueran momentos vivos donde yo estaba y que el espectador, al ver la película, pudiera disfrutarlos de la misma manera. Mis expectativas eran superadas por las cosas que iban pasando en determinados momentos", añadió Aranoa.

Joaquín Sabina confesó el vacío creativo que sintió tras su caída del escenario, durante una actuación en el Wizink Center de Madrid y durante los momentos más duros de la pandemia y cómo esta película le ha puesto otra vez a funcionar: "Durante la pandemia he estado sin muchas ganas de nada porque yo pensaba que, lo que más me gusta hacer en la vida, que es una tertulia con los amigos que dure muchas horas, bebiendo, fumando y riendo, eso ya no iba ser posible nunca y eso me ponía muy triste y con muy pocas ganas de ponerme a escribir. Pero eso ha cambiado absolutamente y el documental de Fernando me ha puesto las pilas para volver a escribir, volver a cantar, volver a irme de gira y ahora mismo estoy en un estado de euforia que no me lo merezco".

Disco junto a Leiva

Además, el músico ha anunciado que finalmente su nuevo disco junto a Leiva, este en calidad de prductor, no llegará para navidades, tal y como se había planteado, sino para 2023. "No me gusta hacer una gira sin tener canciones nuevas que ofrecer, pero os vamos a tomar las cosas con calma. Me voy de gira a finales de febrero y no me gusta hacerlo sin canciones nuevas, así que grabaremos 3 ó 4 y luego ya sacaremos el disco completo", ha aclarado. "Si he decir que todas las canciones el nuevo disco son con Leiva o al menos las más bonitas", recalcó.

Leiva y Joaquín Sabina ayer en Madrid. / Juan Naharro Gimenez/Getty Images

Sabina siempre ha tenido palabras de elogio hacia el músico madrileño: "En los últimos años, desde el disco anterior, Lo niego todo, y más aún en el que estoy haciendo ahora, ha sido un tipo fundamental en mi vida. Es un placer tremendo trabajar con él y además aprendo mucho. Es muy entusiasta y es una de sus cualidades, porque su entusiasmo es muy contagioso".

¿Última gira?

En cualquier caso, no ha aclarado si esta gira prevista para el próximo año será la última. "Realmente no sé ni yo mismo si es la última o la penúltima, pero en el título está dicho todo, Contra todo pronóstico. Lo que sí sé es que salir de gira e ir a Latinoamérica me cura de todas las tonterías", ha defendido.

Lo que si conocimos ayer es que el artista prescindirá es su proxima gira de Pancho Varona, el guitarrista que lo ha acompañado en 40 giras, que compuso junto a él un centenar de canciones y que fue el productor de 15 de sus discos. Varona lo ha confirmado en sus redes sociales en donde hace un juego de palabras con el nombre del tour para anunciar su ausencia en los escenarios: “Joaquín Sabina ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo en su próxima gira”.

La gira Contra todo pronostico arrancará el 25 de febrero en San José (Cosa Rica) y llegará a España el 20 de abril de 2023, en lo que supondrá la vuelta a los escenarios del gran Joaquin Sabina, despues de tres años de la aparatosa caída del 2020.