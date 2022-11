Otra cantante destrona a Mariah Carey como “Reina de la Navidad”

Después de tres largos meses haciendo lo posible y lo imposible, Mariah Carey no ha podido hacerse con el título oficial de "Reina de la Navidad".

La intérprete de All I Want For Christmas is You, que cada primero de noviembre da el pistoletazo de salida a las fiestas de la temporada invernal por excelencia, quería registrar dicha marca registrada. Sin embargo, otras cantantes que han lanzado villancicos se han interpuesto en su camino por la vía legal y, finalmente, la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Registradas de Estados Unidos no le ha dado la razón a la artista.

La corona, por el contrario, ha ido a caer en manos de Elizabeth Chan -que en los últimos años solo ha lanzado discos navideño- se presentó el pasado mes de agosto en los juzgados para evitar que Mariah se hiciera con el “monopolio de la navidad”. En representación de su abogada, hizo una declaración formal de oposición para que la patente no llegara a formalizarse.

La resolución de esta sentencia implica que Carey no podrá no podrá referirse a sí misma como The Queen of Christmas (QOF) de ninguna de las maneras, ni tampoco vender productos de merchandising bajo los términos "Reina de la Navidad", "Princesa de la Navidad" ni "QOC".

Otras declaraciones sobre la disputa

En su día, Chan conversó con la revista Variety y dio la visión más real del problema: "La Navidad ha llegado mucho antes que cualquiera de nosotros y con suerte seguirá mucho tiempo después de nosotros. Siento de verdad que nadie se debería apropiar de nada que tenga que ver con la Navidad o monopolizarla para siempre de la manera en la que Mariah quiere. No es lo correcto. La Navidad es para todos".

Darlene Love fue otra artista que, cuando conoció la batalla legal a la que iban a llegar sus compañeras, también quiso compartir su opinión sobre el asunto: "¿Es verdad que Mariah Carey ha registrado !"Reina de la Navidad"? ¿Qué significa eso? ¿Que no puedo usar ese título? David Letterman me declaró oficialmente Reina de la Navidad hace 29 años, un año antes de que ella sacase All I Want for Christmas Is You, y a mis 81 años de edad NO voy a cambiar nada. ¡He estado en el negocio 52 años, me lo he ganado y todavía puedo llegar a esas notas! ¡Si Mariah tiene algún problema que llame a David o a mi abogado!".