Paulo Londra ya tiene fecha para su nuevo disco: ‘Back To The Game’

Paulo Londra se ha consolidado como uno de los artistas argentinos más importantes. Mundialmente conocido por su tema Adan y Eva, el artista ha vuelto a la música por todo lo alto. Hay que recordar que, por problemas con su discográfica, tuvo que hacer un parón en su carrera musical. Sin embargo, al cantante nada le para y ya le ha puesto fecha a su nuevo disco.

Back to the Game es el nombre que llevará este álbum, un título perfecto después de no poder sacar música durante una temporada. El proyecto verá la luz el próximo 23 de noviembre, algo que ha revolucionado a todos los seguidores del cantante.

La noticia nos la ha dado con un vídeo en el que nos adentra en un circo antiguo en blanco y negro, que tiene en la entrada un cartel en el que podemos ver un león con la frase "sorpréndase con la bestia traída de la sabana" al lado. Lo que llama la atención es cuando entramos y vemos al mismo Paulo Londra dentro de una jaula mientras algunos periodistas le hacen fotos. De fondo, el único sonido que podemos escuchar es una melodía digna de una película de terror y el rugido de un león.

"Qué onda mis locos, busque varias formas y la mejor es decirte que 23 de noviembre sale el álbum #backtothegame. Juju Asique ayúdenme a decirles a todos los vecinos", ha escrito Paulo. Además, nos ha dejado una historia emocionado en la que no podía ocultar la sonrisa dándonos la noticia y recondándo que ya nos avisó de que "una sorpresa tenía guardada".

Y así ha sido. El próximo 23 de noviembre podremos escuchar todas esas canciones en las que ha estado trabajando y de las que hemos sido testigos a través de las fotos que nos ha dejado dentro del estudio.

Y tú, ¿tienes ganas de descubrir que sorpresas tiene Paulo Londra?