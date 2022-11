Hacienda avisa: esta es la multa que te puedes llevar por no declarar las transferencias familiares

La situación económica en muchos hogares no está siendo nada fácil. A veces las medidas para conseguir ahorrar unos eurillos a final de mes no son suficientes y nos vemos obligados a pedir ayuda a nuestros familiares para sobrellevar la creciente subida de precios de los últimos meses. Sin embargo, si te has visto obligado a hacer una transferencia a un familiar o a que te la hagan seguramente no hayas caído en la cuenta de que Hacienda podría ponerte una multa, si no has notificado su procedencia. Para tratar de evitar “dinero negro” y posibles situaciones de fraude y blanqueamiento, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha un dispositivo de control exhaustivo sobre las transferencias y Bizums que realizamos a través de la cuenta bancaria y que podría afectarte.

Las entidades bancarias tienen la obligación de notificar a Hacienda cualquier operación realizada dentro de una cuenta bancaria, incluso las transferencias bancarias que hacemos a familiares y amigos. Según la Ley 7/2012 los bancos deben informar al Ministerio de Hacienda de todos aquellos movimientos que superen los 6.000€. Esta notificación no implica ser sospechoso de alguna irregularidad, más bien una justificación de la misma para evitar problemas mayores a posteriori.

Es cada vez más habitual ver cómo una persona envía dinero a un familiar, ya sea a modo préstamo o en calidad de donación (un regalo). Sin embargo, es importante que se tengan en cuenta algunas precauciones para evitar que Hacienda lo acabe categorizando como fraude.

Donaciones (o regalos) entre familiares

Es habitual que un familiar mande dinero a otro a modo regalo con la excusa de gastarlo en lo que quiera. Al tratarse de un dinero que entregas y que no esperas que sea devuelto es necesario que esta operación esté sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, donde cada región autónoma tiene establecido su propia contribución.

Eso sí, este tributo solo debe pagarse en los casos en los que las transferencias entre familiares superen los 6.000€, aunque eso no quita que Hacienda pueda mirar con lupa cualquier movimiento que parta de los 3.000€. En cualquiera de los casos, recuerda que es importante reflejarlo todo en la Declaración de la Renta.

Préstamos a familiares

En este caso, el dinero se ha enviado con el fin de ser devuelto en algún momento, es decir, como un préstamo. Aquí la operación estará tributando por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pero no en todas las Comunidades Autónomas, ya que en la mayoría estarán exentas hasta determinadas cantidades. Por lo que a nivel legal es necesario presentar a Hacienda un contrato firmado (no hace falta que esté redactado en una notaría) con la cantidad de dinero prestado y el plazo estimado para ser devuelto, así como sí se generarán o no intereses.

Para evitar multas de la Agencia Tributaria es necesario que presentes el contrato firmado en la fecha estipulada por el propio organismo y que se cumpla que el dinero sea verdaderamente devuelto, así como estar reflejado en el Documento de la Declaración de la Renta.

Multas

Como hemos comentado anteriormente, cualquier operación recibida en nuestra cuenta que sea igual o superior a 6.000€ será mirada con lupa por Hacienda, independientemente del motivo y del destinatario. De hecho, el organismo realizará una inspección si la cantidad transferida asciende hasta los 10.000€, lo que obligará a las personas implicadas a justificar la procedencia de ese dinero por los impuestos correspondientes ya mencionados y en la propia Declaración de la Renta.

En el caso de no cumplir ninguna de estas normas, es posible que tengas que enfrentarte a una sanción de hasta el 25% de la cuantía total transferida, lo que equivale a 2.500€ en el caso de que la cuantía de tu transferencia no notificada sea igual o superior a los 10.000€.