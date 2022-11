Jorge Javier Vázquez se cuela en la casa de Dulceida y se abre en canal: "Al principio no te soportaba"

Jorge Javier Vázquez acostumbrado a conducir la escaleta de Sálvame, esta misma tarde del jueves 17 de noviembre ha abandonado este rol para convertirse en un reportero de lo más aventurero. Algo a lo que nos tiene muy poco acostumbrados, pero que hemos podido conocer gracias a la sección que actualmente conduce dentro desu propio programa Ding Dong, en la que entrevista a personas VIP. Una de sus últimas invitadas ha sido Dulceida.

La influencer que recientemente presentaba su documental Dulceida al desnudo le ha abierto las puertas de su casa y ambos han hablado largo y tendido sobre diferentes cuestiones, en las que tenían opiniones muy dispares. "Voy a ver a una persona muy conocida", ha comenzado explicando reconociendo que su visión respecto a esa persona había sido muy cambiente.

Seguidamente, el de Badalona ha reconocido que "al principio no te soportaba", pero que significativamente todo había cambiado y solo tenía palabras buenas hacia ella. "Me parece una brutalidad lo que trabajas. Me asombra que tengas esa fuerza mental. Para una persona como tú expresar constantemente cosas buenas malas y cosas malas debe de ser impactante", le ha expresado el presentador.

Dulceida y Jorge Javiez Vázquez charlan animadamente en casa de Dulceida. / Mediaset

Ella, muy tranquila y en una actitud muy colaborativa, le ha respondido que está "muy contenta porque es muy difícil enseñar en lo que consiste su trabajo sin que sea algo aburrido". Algo que hemos podido conocer de primera mano tras visionar el documental, aunque haya habido escenas un poco "duras".

Dulceida y el trabajo

La joven influencer ha reconocido al presentador y ante las cámaras que la divierte "el caos" en el que a veces se convierte su trabajo. Jorge Javier Vázquez ha querido profundizar un poquito más y saber si se ve dedicándose al mundo de la creación de contenido digital muchos más años. A lo que Dulceida ha respondido muy honestamente: "He ido evolucionando en las redes y siento que voy a seguir haciéndolo".

La generadora de contenido en redes sociales también se ha mojado al hablar sobre los colaboradores de Sálvame y ha expresado que Belén Esteban es su favorita, algo que no sabemos si tiene que ver con su incipiente amistad con Anabel Pantoja, con quien lleva mucho tiempo compartiendo vínculo delante y detrás de cámaras.

Además, le ha comentado a Jorge su deseo de ser madre y de cómo se tomaría que su propia hija o hijo se quisiera dedicar al mismo mundo que ella en el futuro. "Es importante estar rodeado de gente que te haga estar con los pies en el suelo", ha manifestando dando por cerrado el tema.