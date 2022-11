El regalo de María Pombo en ‘La Resistencia’ tenía truco

La visita de María Pombo a La Resistencia está dando mucho que hablar. La influencer, una de las más conocidas de nuestro país, estuvo cara a cara con Broncano este mismo martes. Era la primera vez que la joven acudía al programa de Movistar+. ¡Y nos ha dado muchos titulares!

María entró al plató al ritmo del himno de España. Lo hizo con una de las versiones más conocidas: la cantada por David Bisbal. Una forma de hacer referencia a su mediática boda de 2019, donde sonó el himno en mitad de la ceremonia a todo volumen.

Tampoco pasaron desapercibidas algunas imágenes del móvil de María. Y es que la influencer no tuvo miedo de mostrar a Broncano todo lo que tenía en su dispositivo. Lo que no se esperaba la joven es que el público se iba a fijar en algunas pistas sobre un posible embarazo: la foto de un test de embarazo, la imagen de ella delante del espejo mostrando su vientre y una app de embarazo.

Pero si hubo un momento que se hizo viral en redes sociales es cuando María le dio el regalo que le había traído a Broncano. La influencer había traído 300 bocatas de tortilla con cebolla para todos los asistentes del programa.

Ya lo dijo Gabilondo, con la comida no hay colores. La tortilla es el pegamento de España. pic.twitter.com/Kbc4L0dZPT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022

Cuando Broncano cogió su bolsa y vio el ticket se quedó sorprendido. “¿Lo que hay dentro de aquí cuesta todo esto?”, ha dicho el presentador. “Hombre, es que he comprado para todo el público”, ha dicho María. Por supuesto, la joven se ha llevado el aplauso de todo el público. Y es que la estrella de las redes sociales se había gastado un total de 2.370 euros.

¿Tenía truco?

Pues bien, tal y como hemos podido ver en la cuenta oficial de la tienda de tortillas que se encargó de preparar los 300 bocadillos, María Pombo no se gastó ni un solo euro de su bolsillo en comprarlo. De hecho, la tienda regaló todo el contenido. ¡Y no nos extraña! Aparecer en uno de los programas televisivos más importantes del país no tiene precio y, si lo tiene, es mucho más alto que 2.370 euros.

En la factura que la propia tienda ha compartido en sus redes sociales, podemos ver que le hicieron un descuento excepcional de 2.370 euros. Vamos, el mismo dinero que cuesta. Además, al final de la cuenta, podemos ver que en el total sale un cero. Resumiendo: que no le costó nada a María.

La factura de los bocatas de tortilla / Instagram

De este modo, la influencer no compró nada para el público. Eso sí, quiso compartir su regalo con ellos. ¿Sería una colaboración pactada o simplemente la casualidad de que María recibiese 300 bocatas de tortilla de la tienda ese día? Sea como sea, el público de La Resistencia se fue cenado esa noche.