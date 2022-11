María Pombo, en 'La Resistencia': la insólita respuesta sobre el dinero y la surrealista petición al entrar

La Resistencia de David Broncano ha vuelto, una semana más, por todo lo alto. La semana pasada el programa de Movistar+ recibió a personajes de la talla de Morat, Anitta, Izan Guevara (campeón de Moto 3), el cantante Ian Gillan o la actriz Leonor Watling.

Esta semana, el programa comenzó arrancó con la visita de la actriz Dafne Keen para presentar la serie Acolyte del universo de Star Wars, pero la noche del martes recibió una visita aún más especial: María Pombo.

María Pombo pide que le pongan el himno de España



Broncano acogió en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid a una de las influencers más conocidas de nuestro país y su paso por el programa ha dado mucho que hablar. Y no es para menos, ya que nada más arrancar La Resistencia, justo después de que el presentador anunciara su entrada, la joven hizo una petición de lo más insólita.

"¿Puedo volver a entrar y me ponéis el himno de España, que me siento más cómoda?". Esas fueron las primeras palabras de Pombo nada más pisar el escenario. "A tope, la más fuerte que tengas", insistió la instagramer española ante la sorpresa del presentador. "Si quieres ponemos el de Bisbal", propuso Broncano.

María Pombo pide el himno de España para entrar al programa.



🇪🇸 Es más española que tú 🇪🇸 Muchísimo más 🇪🇸 pic.twitter.com/APyRkSlj0w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022

Pero la invitada solicitó el "clásico" y explicó sus razones ante tal petición: "Es porque yo me casé hace cuatro años y en mi boda, en mi entorno, el himno de España es normal en la consagración". "Pero si un día, Dios no lo quiera, os divorciáis, pondréis el de Cataluña", contestó con sorna Broncano, provocando las risas de los presentes y de la propia invitada.

Finalmente, La Resistencia cedió ante su petición y le pusieron el himno de nuestro país tarareado por Bisbal y el hilo musical de Mercadona. "Edición especial Las Fuerzas Armadas", presentó Broncano dando pie a la invitada.

Pero eso no fue todo. El asunto podía dar mucho más juego y el presentador gallego no podía pasar por alto esta extraña petición de la influencer y quiso saber más acerca de sus creencias. "Para los muy fachas, soy roja, y para los muy rojos, soy facha. Mi entorno me dice que soy rojilla. Estoy en un nivel intermedio (...) Tengo un bando que me odia que son los rojazos y otro bando que me odia que son los súper fachas".

María Pombo elude las preguntas de sexo y dinero

Otro de los momentos más llamativos de la noche llegó cuando Broncano soltó su habitual pregunta sobre cuánta relaciones sexuales mantienen sus invitados. Aunque la respuesta de María Pombo no ha sido lo que Broncano esperaba. "Prefiero decirte las veces que he hecho caca en este mes que las relaciones sexuales", soltó la influencer.

La otra cuestión más esperada fue la de cuánto dinero tiene María Pombo en el banco actualmente. Sin embargo, la joven evitó entrar en cifras o cantidades y simplemente dio a entender que se gastó todo su dinero en el regalo al presentador de La Resistencia (un viaje al Caribe) y en invitar a todo el público a una tortilla de patatas.

"Siempre hemos vivido muy bien pero sin lujos, yo no he viajado en un avión hasta que me hice influencer. Mi padre era creativo, hacía publicidad, pero se quedó en paro durante tres años y luego abrió un restaurante y le va bien. Mi madre trabajaba pero lo tuvo que dejar por su enfermedad. Nunca me ha faltado de nada pero mi madre era mileurista y mi padre algo más, explicó la instagramer antes de irse del programa sin responder a las dos preguntas triunfales.