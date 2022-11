“Para eso hay que tener empatía”: Así reaccionan los seguidores de Tamara Falcó tras ser la ‘Mujer del año’ 

Si hay un nombre que desde el pasado mes de septiembre ha estado en boca de todos, a parte del de Laura Escanes, ese es el de Tamara Falcó. La marquesa de griñón no ha pasado por sus mejores momentos tras terminar su relación con Íñigo Onieva, con quien se acababa de prometer.

Sin embargo, después de la tormenta llega la calma, y ahora puede presumir de estar viviendo uno de los momentos más bonitos y especiales de su vida. Tanto en el trabajo, con su familia, con sus amigos... la vida le sonríe y no puede estar más agradecida por ello.

Anoche la hija de Isabel Preysler acudía al famoso Cine Callao donde se celebraba la gala 'Mujer del año' que la revista Harper’s Bazaar organiza cada año. Ya en el photocall, Tamara Falcó consiguió acaparar todas las miradas con un vestido de terciopelo negro que había diseñado ella misma con un escote en uve, una sola manga y una caída muy favorecedora que se ajustaba a su silueta.

Tamara Falcó en los premios 'Mujer del año' 2022 / Getty / Carlos Alvarez

No obstante, eso no quedaba ahí y volvió a convertirse en la protagonista absoluta de la noche cuando recibió el reconocimiento a 'Mujer del año 2022' por su valentía, talento y coraje que ha demostrado ante las adversidades.

Tras subir a recoger el premio, la marquesa aprovechó para pronunciar un emotivo discurso y dedicarle este premio a la mujer de su vida, su madre: "Ha sido mi referente y me gustaría dedicárselo a ella", decía orgullosa. Todavía sin dar crédito, la diseñadora y empresaria confesaba que este galardón era muy importante para ella, sobre todo, en estos momentos: "Significa muchísimo". decía refiriéndose tanto a lo personal como a lo profesional. Tamara, además, resaltó no sentirse merecedora de ese premio: "Ya me gustaría ser la mujer de año", relataba entre risas. Una opinión que parece que no es la única que lo piensa.

¿Qué opinas las redes?

Como siempre, para lo bueno y para lo malo, las redes sociales dan mucho de qué hablar. Desde un principio, Falcó estuvo muy arropada por sus seguidores, pero tras varios comentarios "muy desafortunados" de la marquesa, las tornas parecen haber cambiado. No hace falta más que darse una vuelta por redes y ver qué opinan los usuarios sobre su reconocimiento.

“Que se otorgue el premio mujer del año a Tamara Falco, persona homófoba, clasista y fascista (...) dice mucho de la sociedad en la que vivimos", escribía un seguidor. Tambíen han sido otros quienes han comparado que España vaya al mundial en Qatar con que la marquesa ganase el premio, y resaltaban que para ser merecedor de ese galardón "hay que tener empatía, principios y vergüenza".

Lo siento, pero es una auténtica vergüenza y un insulto al resto de mujeres que tiran del carro en sus casas, solas y con niños a su cargo y trabajando a destajo en empleos que ella ni ha conocido. — La Letrada de turno (@Letradadeturno) November 17, 2022

España no debería jugar un mundial en Qatar,ni Tamara Falcó recoger el premio de"Mujer del año",pero para eso hay que tener empatía,principios y vergüenza — Arancha (@Aran_H_F) November 17, 2022

Hace "mujer del año" a Tamara Falcó.

¿Alguien que apoya a grupos que se reconocen como LGTBIQ+fobos Debe ser "persona del año"? — Daniel Caravaca 🏳️‍🌈🔻 (@DaNiAlvarCar) November 17, 2022

A juzgar por los comentarios, parece que al público no le ha hecho mucha gracia otorgar este galardón a Tamara Falcó.