La historia de enemistad entre Kiko Hernández y Belén Ro continúa. La filtración sobre el préstamo que la colaboradora hizo a su por entonces amigo ha puesto patas arriba el plató de Sálvame, provocando la ruptura total entre casi todos los colaboradores del programa y la periodista.

Belén había tratado de guardar silencio durante todo este tiempo. Sin embargo, después de que el equipo de Sálvame se trasladara a un piso frente a su domicilio para realizar el programa desde allí, la periodista mandó ayer un comunicado a Kiko a través de María Patiño en directo.

"No estoy viendo nada, pero puedes decir con toda la libertad del mundo que no volveré a mirar a Kiko Hernández a la cara nunca más en la vida. Este es el único y último mensaje que voy a mandar en mi vida", leía la presentadora de Socialité en plató. Ante este texto, Hernández reaccionaba de inmediato: "No hace falta que me mires a los ojos, hasta voy a poner por contrato no coincidir contigo jamás. Lo que más me duele es que tengas que utilizar a una persona y no me lo digas a mí a la cara. Te estás quedando muy sola Belén, te quedas tan desprotegida...", expresaba claramente enfadado, sin saber que aún habría más.

Kiko Hernández pierde las formas y amenaza a Belén Ro en ‘Sálvame’: “Te vas a cagar”

Tras leer más mensajes en público y otros en privado fuera de cámara, el tertuliano volvía con sus compañeros para comentar las palabras que había recibido: "No me hace daño lo que he leído, tú crees que sí por cómo estás ahora. Lo único que deseo es que te cures. Yo nunca me metería con un amigo, pero si me dan una patada, la siguiente la doy yo".

Al ver que Patiño no paraba de recibir mensajes, Kiko Hernández estallaba en plena emisión, insultando duramente a su ex amiga: "Te vas a cagar. Tienes un retraso. Conoces la versión dulce, pero no la heavy. Ahora no vas a tener que llamar a la Policía, o no, a los GEOS. ¡Gilipollas! ¡Imbécil!". Acto seguido, abandonaba el estudio mientras sus compañeros, sin mucho éxito, trataban de calmarlo.

Ya en frío, pidió disculpas a la audiencia

Una vez se sosegó el ambiente de agitación que se había vivido en Sálvame, tanto Adela como María Patiño aseguraban que "no es el tono ni las palabras". Instantes más tarde, Kiko volvía a plató para disculparse por haber perdido los estribos de aquella forma: "Quiero pedir perdón, me han enseñado otro mensaje y no me he podido controlar. Pido perdón a la persona que se lo he dicho y a la audiencia".