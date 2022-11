Se estrena el trailer del documental de la hija de Paul McCartney sobre los estudios Abbey Road

Los Abbey Road Studios (EMI Studios hasta 1970) son un monumento a la música. Los fanáticos viajan todos los años para tomarse una foto en el paso de cebra con fama mundial. Los artistas nuevos se esfuerzan por seguir los pasos de sus 'héroes' y así aprovechar parte de la magia del estudio e intentar dejar también su huella en la historia de la música.

La película If These Walls Could Sing (Si estas paredes pudiesen cantar) explora la amplitud, la diversidad y la riqueza sonora de Abbey Road, contando su historia en una combinación de entrevistas a personajes destacados con imágenes de archivo vívidas y cintas de las sesiones que cambiaron la manera de grabar un disco. Un documental sobre la historia y la importancia de los tan míticos estudios.

Dirigido por la hija de Paul McCartney, Mary McCartney, el documental fue presentado en el Festival de Cine de Telluride (Colorado, Estados Unidos) el pasado 3 de septiembre. Se estrena el próximo 16 de diciembre en Disney + para conmemorar el 90 aniversario de los legendarios estudios de grabación londinenses y ya se ha estrenado el primer tráiler oficial.

If These Walls Could Sing | Official Trailer | Disney+

Estos estudios son un icono mundial ya que durante los últimos 90 años ha sido el hogar musical de los Beatles, Pink Floyd, Oasis, Radiohead, Florence and The Machine, Ed Sheeran, Lady Gaga, Spice Girls, Take That o Adele, entre muchos más.

A través de entrevistas a Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Nile Rodgers, Liam Gallagher, Noel Gallagher, Roger Waters y George Lucas (quien decidió grabar parte del soundtrack de Star Wars en Abbey Road), entre otros, el público tendrá un asiento en primera fila durante nueve décadas de recuerdos que cuentan las historias tanto de algunas de las grabaciones más icónicas en los estudios como de las personas que las hicieron realidad.

"Cuando entras en un lugar con tanta historia a su alrededor, es algo sagrado en cierto modo", dice Elton John al comienzo del trailer. "La gente quiere venir aquí. Quieren el sonido de Abbey Road", añade.

John Lennon llegando a los estudios Abbey Road, Londres, en noviembre de 1966. / Larry Ellis/Express/Getty Images

El tráiler de If These Walls Could Sing muestra también imágenes de la directora Mary McCartney cuando era bebé, gateando sobre las alfombras de los estudios, antes de triunfar su padre. Abbey Road Studios abre sus puertas por primera vez mientras Mary McCartney mezcla historias personales junto con imágenes de archivo y grabaciones.

"Hacer este documental fue una oportunidad increíble para aprender más sobre un lugar en el que crecí y al que tengo un gran cariño. Destacar el lugar, la música y el talento que han hecho del estudio lo que es, a través de su creatividad e innovación, ha sido un honor. Estoy encantada de poder invitar a la audiencia a experimentar la magia que se ha creado dentro de sus estudios los últimos 90 años", dijo Mary McCartney en un comunicado.

Un poco de historia

Abbey Road Studios son los estudios de grabación más famosos del mundo, reconocidos por su creatividad y excelencia tecnológica. En 1929, la compañía discográfica Gramophone Company buscaba un lugar que sirviera como estudio de grabación. Encontraron una casa de nueve habitaciones en St John's Wood, al noroeste de Londres, y la compraron por 16,500 libras esterlinas. Fueron inaugurados oficialmente el 12 de noviembre de 1931.

Desde los primeros discos británicos de rock and roll que inspiraron a una generación, hasta una banda que llegó a Abbey Road desde Liverpool e "incendió" el mundo, Abbey Road es el lugar de nacimiento de grabaciones musicales importantísimas en nuestra vida. The Beatles grabaron 190 de sus 210 canciones aquí entre 1962 y 1970 y, en honor a los estudios londinenses, titularon Abbey Road el último disco que grabaron. La portada del álbum se convirtió en una de las más famosas de la historia de la música, en la cual se representaba a los Beatles cruzando el paso peatonal en el cruce de Grove end Road con la calle Abbey Road.

Los Beatles aprendieron a estar en Abbey Road; su evolución se muestra la película, la cual nos enseña cómo la banda y los estudios crecieron juntos, cómo reescribieron las reglas de composición y cómo transformaron la música pop para siempre. Pink Floyd igual. Las entrevistas con Roger Waters y David Gilmour plasman el proceso creativo de la banda y el viaje hacia uno de los discos más exitosos del mundo, Dark Side of the Moon.

Abbey Road Studios no es solo un peregrinaje para los fanáticos de la música de todo el mundo, sino que lo es también para artistas y creativos entusiasmados por su historia única y poderosa.