Maxi Iglesias, ¡enamorado de nuevo! 

Maxi Iglesias es uno de nuestros actores favoritos, no solo por su amplio recorrido en el mundo de la interpretación donde consigue enamorarnos con sus personajes, sino porque también está dentro del ranking de los actores más guapos de nuestro país, y de eso ¡no tenemos ninguna duda!

El galán siempre consigue acaparar todas las miradas del público y, una vez más, anoche lo demostró. Con un elegante traje color burdeos y un jersey de cuello alto a juego, Maxi Iglesias llegaba este miércoles al madrileño cine Callao desatando la locura entre sus fans.

Maxi Iglesias en los premios 'Mujer del año' / Getty / Carlos Alvarez

El actor está inmerso en el rodaje de la serie Las artistas, pero hizo un hueco en su apretada agenda para asistir a los premios 'Mujer del año' de la revista Harper’s Bazaar y entregar un premio. Con su simpatía y gracia que lo caracteriza, poso en el photocall y, tras ello, intercambió algunas palabras con los medios allí presentes.

¡Vuelve a sentir mariposas!

Hace unos días, terminaba una serie y aprovechaba para reflexionar sobre una frase que le llamó la atención: “Decir ‘tener novio’ no es para mí la clave que haga que algo vaya hacia adelante o no. De hecho, a mucha gente eso no le importa y sigue ‘intentándolo’", aseguraba. Unas palabras que le llevarón a hacerse varias preguntas y de las que sus seguidores sospecharon...

Siempre ha intentado llevar su vida en la más estricta intimidad, y lo cierto es que desde que puso fin a su historia de amor con la actriz Stephanie Cayo, no se ha vuelto a saber nada de sus amoríos... Fue más de un año de relación de la que poco se supo, ni si quiera el motivo por el que decidieron acabar con ella.

Ahora parece que Maxi Iglesias ha vuelto a recuperar la ilusión y su brillo en los ojos lo delatan. El actor vuelve a sentir mariposas en el estómago y ha sido él mismo quien lo ha contado. Entre risas y evitando mostrar sus nervios afirmaba estar encantando en el amor y, por supuesto, estar enamorado. ¡Viva el amor!

¿Quién es la afortunada?

Ya sabemos que este tema no es uno de sus favoritos a la hora de hablar delante de las cámaras y tras rompernos el corazón, nos dejó con la intriga de saber quién es la culpable de haberle robado el corazón. El actor de ‘Valeria’ vuelve a dejar de lado la soltería y parece que la cosa va en serio.