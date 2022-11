Maxi Iglesias se hace muchas preguntas sobre lo que conlleva esa frase de ‘tener novio’

Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes de medianoche forman parte de una trilogía que siempre ha generado muchas reflexiones. La última, de Maxi Iglesias que se ha quedado con una frase de la primera parte.

“Me ha llamado la atención este final alternativo y tan inmediato de una película que dura mucho más que ese tren…”, comenzaba diciendo sobre una peli que muchos consideran de culto.

El momento que le ha hecho pensar es ese en el que la chica le dice que tiene novio. “Decir ‘tener novio’ no es para mí la clave que haga que algo vaya hacia adelante o no. De hecho, a mucha gente eso no le importa y sigue ‘intentándolo’", aseguraba.

Preguntas

“Buscamos esa falsa seguridad? Como si eso hablase por nosotros más que como nos sentimos de verdad al explicarlo. Conozco personas que cuando escuchan esa respuesta, contestan ‘y’? Y otras que sé que apuran por terminar la conversación”, seguía dando vueltas sobre el asunto.

“Entonces, la respuesta tendría que ser más compleja, aclaratoria..? porque…cuanta gente tiene pareja y se fija o juega a flirtear? (incluso sin saberlo)”, dejaba caer.

Y razón no le falta. “Por tener pareja ya no se continúa conversando? O es el tono o la expresión corporal de la otra persona que ‘intuimos’ que quiere algo más y hace que nos protejamos?”, se preguntaba.

“Parece que dejar claro por delante que se tiene novio en los tiempos de ahora hace no cuestionable que esa persona sea ‘accesible’ o no… y… Un careo así con esa respuesta es realmente un candando? O puede ser una llave para abrir una cerradura taponada, algo así como una nueva oportunidad en una confirmación indirecta de que se puede estar en pareja o a gusto con el compromiso?”, seguía reflexionando.

Una sola frase de esta película le ha llevado a hacerse muchas preguntas: “El deseo real de avanzar en algo...atendido?? O nos ‘limitamos’ a auto convencernos de algo que a lo mejor ni siquiera nos mantiene ‘vivos’ o potenciando nuestra verdadera esencia? Cuál es el precio del compromiso auténtico? Y… compensa o es idealización? Es una palabra /etiqueta?”.

Y no terminaba ahí: “Somos valientes dejando la relación original cuando la que llega es mejor? O nos juzgamos a nosotros mismos o lo que la gente puede pensar y por eso no ‘soltamos’ a tiempo? Una cinta que me encantó descubrir con todo su viaje…”, terminaba reconociendo.

Y sí, son muchos los que han caído rendidos ante estas tres películas como él.