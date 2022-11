Anabel Pantoja muestra el resultado de su último retoque estético y le llueven las críticas

Anabel Pantoja nunca ha ocultado los retoques estéticos a los que ha sometido su cuerpo para encontrarse mejor. Nada más salir de Supervivientes acudió a su clínica de medicina estética de confianza que tiene en Madrid y se sometió a cuatro retoques estéticos en el rostro.

Pero ya se sabe que, en estas cuestiones, una vez se empieza, es difícil parar. Ha vuelto a la misma clínica para retocarse otra parte del cuerpo.

“Me he hecho un retoquito en la clavícula y ahora tengo un escote de infarto 🔥”, confesaba en redes sociales junto a un vídeo en el que podemos apreciar el proceso de este nuevo tratamiento.

Nuevo retoque

Parece que ahora ha centrado su interés en el escote, una zona sobre la que ya había actuado elevando y aumentado su pecho. Una actuación que ahora complementa con el llamado 'claviflash' en el que se inyecta ácido hialurónico sobre la propia clavícula para aumentar su protuberancia y, a continuación, se aplica un cocktail de vitaminas para aportar una hidratación profunda en la piel y un efecto de luminosidad extrema.

Una intervención que necesita tan solo media hora, anestesia local y que no requiere hospitalización. No hay que esperar para ver los resultados y la recuperación en muy rápida. La única recomendación que debe seguir Anabel es no hacer ejercicio en las primeras 48 horas. Tampoco puede tocarse o darse masajes en la zona.

“💉💦Con «claviflash», un tratamiento exclusivo para: ☑️ Estilizar el escote ☑️ Proyectar el volumen de la clavícula ☑️ Hidratar en profundidad ☑️ Aportar luminosidad extrema ☑️ Combatir las líneas y arrugas finas provocadas por el 🌞, estrés, la sequedad o el paso del tiempo”, explica la clínica en sus redes sobre este retoque.

Reacciones

Y como siempre que hace estas cosas, no han faltado las críticas.