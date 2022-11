Anabel Pantoja y Yulen Pereira dan un paso crucial en su relación

A principios del pasado mes de abril éramos testigos directos del comienzo de una nueva edición de Supervivientes en Honduras, donde 16 nuevos concursantes lucharían por llegar hasta la final en un auténtico reto de supervivencia con un premio monetario de 200.000 euros.

Con el paso de las semanas, poco a poco asistimos a la relación que se construía entre Anabel Pantoja, que a principios de año rompía su matrimonio con Omar Sánchez después de cuatro meses y probaba suerte como concursante de la isla por segunda vez, y Yulen Pereira, campeón mundial y europeo de esgrima, cuyos objetivos pasaban por continuar dedicándose al mundo del deporte y entrenar de cara a los Juegos Olímpicos una vez abandonase esta aventura.

Los Cayos Cochinos fueron testigos de la cocción a fuego lento del amor entre estos dos concursantes, que comenzaron siendo amigos para convertirse en inseparables. Tres meses después del final del concurso, cuando la mayoría de colaboradores del universo Mediaset condenaban al fracaso a la pareja, Anabel y Yulen están viviendo uno de sus mejores momentos y han decidido dar un paso más en su relación: irse a vivir juntos a la capital.

Una nueva etapa

Así lo confirma María Patiño en Socialité, habiendo coincidido con la sobrina de Isabel Pantoja durante la celebración del Mediaset Night Fever, que tenía lugar en las instalaciones de Telecinco el pasado viernes 11 de noviembre. "Ya tiene nidito de amor con su novio" comentaba la presentadora.

De esta manera, Madrid se convertirá en la ciudad que ocupe Anabel Pantoja después de cuatro años en Gran Canaria, donde había compartido vida con su ex pareja y donde había encontrado en la isla un lugar en el que sentirse en paz frente al ruido de las grandes ciudades y los flashes de los paparazzis.

El madrileño y la sevillana demuestran día a día que su amor está más fuerte que nunca, y que la introducción del esgrimista en el mundo del corazón y las cámaras no han podido con una relación que ha terminado por cambiar completamente la vida de Anabel. El tiempo dirá si este salto a la piscina tenía finalmente agua o no en su interior. De momento, no podemos más que alegrarnos por la pareja.