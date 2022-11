Shakira también le habría dicho no a Catar 2022 según ‘El Programa de Ana Rosa’

Shakira sí. Shakira no. En apenas 24 horas hemos conocido el cartel confirmado para la ceremonia de inauguración del Mundial de Catar 2022 y su desmentido. Concretamente, El Programa de Ana Rosa en Telecinco desmentía en la mañana del miércoles 16 de noviembre la información difundida por Caracol que había recibido confirmación de la FIFA.

Según esta noticia original, la cantante de Barranquilla iba a formar parte del show inaugural junto a JungKook (BTS) y Black Eyed Peas, entre otros artistas. Sin embargo, en las últimas horas el entorno de la colombiana ha confirmado que Shak no estará en el espectáculo musical del evento dadas las críticas que habría recibido en las últimas 24 horas.

De momento sigue sin haber nada oficial: ni cartel, ni información del show... Nada. Todo a lo que millones de seguidores en todo el mundo pueden aferrarse son las confirmaciones y desmentidos que corren como la pólvora desde que salen de algún medio de comunicación.

Según esas fuentes originales los artistas antes mencionados formarían parte del espectáculo inicial del Campeonato del Mundo de Fútbol de Catar 2022. Se llegó a especular incluso con otros nombres como J Balvin y Dua Lipa pero los propios artistas ya han confesado que no participarán porque no quieren involucrar sus nombres con la imagen de los derechos humanos no respetados en el país asiático.

Y por ahí iría también el rechazo de la de Barranquilla. La periodista española Adriana Dorronsoro dijo en El programa de Ana Rosa: "Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial".

La ceremonia de apertura tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en el Estadio Al-Bayt en Al Khor y dará paso al primer partido de la temporada, donde jugará Ecuador contra Catar. De momento solo Jungkook está confirmado aunque parece que Black Eyed Peas también lo estará.

Quien no estará seguro es Dua Lipa que lo dejó muy claro: ""Hay actualmente un montón de especulaciones y rumores de que estaré actuando en la ceremonia de apertura del mundial en Catar. No voy a actuar ni he estado inmersa en ninguna negociación para ello. Estaré animando a Inglaterra desde la lejanía y deseando visitar Catar cuando cumpla todos los requisitos de derechos humanos que prometió cumplir cuando ganaron el derecho de celebrar el torneo" escribió la solista londinense. Habrá que esperar para la oficialidad de Shakira.