Aitana lo tiene claro: quiere colaboración con Dani Fernández

Aitana no para ni un solo segundo quieta. Desde que la estrella española puso un pie en Latinoamérica no ha parado de trabajar. La catalana, que está muy contenta con el trato que está recibiendo por parte de su fandom americano, ha estado dando conciertos, promocionando su música y concediendo entrevistas. ¡Un no parar!

De hecho, este mismo miércoles, 16 de noviembre, la joven ha dado un súper concierto en Santiago de Chile. La española ha estado en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad: el Teatro Caupolicán. Un show que sus fans chilenos no olvidarán nunca.

Pero antes de subirse al escenario, la joven estrella estuvo charlando con el tiktoker itayvargas sobre su música. El influencer le preguntó sobre con qué artista le gustaría colaborar próximamente. ¿Y qué le dijo la cantante? Pues que le encantaría hacer una colaboración con uno de los artistas españoles del momento: Dani Fernández.

“Me gustaría con muchos. Me vienen demasiados nombres a la mente. Me encantaría hacer una canción con Dani Fernández, que es un cantante español. Me gustaría”, ha respondido la artista. Aitana ha continuado explicando que le encanta el rollo pop rock del artista.

Ahora que Aitana ha confesado que quiere hacer una colaboración con Dani Fernández, nos encantaría que el intérprete de Dile a los demás le responda. Estamos seguros de que saldría un temazo de esta unión. Y es que son dos de los cantantes más queridos del momento.

Cabe recordar que ambos pueden presumir de tener un premio Ondas a sus espaldas. Dani lo ha conseguido este 2022 y Aitana lo hizo en 2021. Además, también tienen varios premios LOS40 Music Awards a sus espaldas. ¿Habrán hablado en la última edición de nuestros galardones sobre grabar algo? Nos encantaría que fuese así.

La última serie a la que se ha enganchado

Aitana también ha confesado en la entrevista la última serie a la que se ha enganchado. Aunque reconoce que últimamente no tiene tiempo, asegura que ha empezado a ver todo un clásico adolescente: Gossip Girl. “Estoy en la primera temporada todavía”, ha dicho.

Pero la cosa no se ha quedado ahí, Aitana también ha comenzado a ver una de las series más premiadas de los últimos años: Juego de Tronos. ¡Cómo lees!