Jesús Olmedo deja sin palabras a sus compañeros con su foto sin camiseta en la cama: “50 palos y tableta”

“¡Ups,me habéis pillado!”, como si fuese la mismísima Chenoa en aquel anuncio, Jesús Olmeda ha compartido su foto más sexi del momento. No es casualidad que el actor de Centro Médico y Gran Reserva haya parafraseado a la ex triunfita en este post. Y es que tienen la misma naturalidad a la hora de “ser cazados”.

Jesús ha compartido con sus más de cien mil seguidores y seguidoras de Instagram una foto donde aparece luciendo cuerpazo. Sin camiseta (a pesar de estar en noviembre), tirado en la cama y presumiendo de abdominales: así está Jesús. ¡De maravilla!

“Estaba intentando echar una cabezadita. Como parece que hace calor, he dedicido hacerlo sin camiseta”, comienza narrando el actor en la imagen. Es entonces cuando el intérprete de Hispania empieza a narrar la realidad de esta foto “tan natural”. Y es que nos encanta su sentido del humor. Bueno, y lo bien que sale en la foto:



“Curiosamente, tenía el móvil sobre la cama con la cámara abierta y justo cuando me estaba estirando , pum, la cámara ha saltado y ha hecho la foto. Y bueno, me ha cogido así, natural, relajado...siendo yo mismo”

El actor, de forma irónica, ha escrito que “para nada” estaba aguantando la respiración y apretando el abdomen para enseñar sus músculos. ¡Qué va! Además, siguiendo con la broma, ha confesado que “por supuesto” es la primera foto que se echa. Que ha salido la primera y que no la ha repetido “14 veces”.

La verdadera confesión

Lo divertido del post, sin duda, es el final. Jesús, que tiene mucho sentido del humor, termina riéndose de la situación: “Que sí, que sí, que mucha broma, pero al final la he publicado. Pos claro, coño. 50 Palos y tableta. Ni tan mal”.

La foto no ha tardado en conseguir todo tipo de racciones por parte de algunos de sus compañeros y compañeras de profesíón.

Aurora Carbonell: “¡Jesús!”

Aitana Sánchez- Gijón: 😍😍😍

Álex Adróver: 🔥🔥🔥