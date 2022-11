Elton John dará el último concierto de su vida en Estados Unidos y se retransmitirá en streaming

Son pocos los artistas musicales que logran destacar de la manera que lo ha hecho Elton John. El músico, que cuenta con más de medio siglo de carrera a sus espaldas, es considerado uno de los artistas más exitosos de la historia ya que, a lo largo de su andadura musical, ha publicado 32 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo.

El cantante y compositor británico de 75 años anunció, en el año 2018, la que sería su última gira mundial. El tour Farewell Yellow Brick Road, que comenzó en septiembre de ese mismo año en Pensilvania y durará hasta julio de 2023, es, según sus propias palabras, "la mayor producción" que ha hecho nunca. En España, lo podremos ver los días 22 y 23 de mayo de 2023 en Barcelona. Cuando finalice la gira, la estrella abandonará los escenarios, aunque su intención si es continuar escribiendo, para dedicar más tiempo a sus hijos.

Este domingo, Elton John se subirá al escenario del Dodger Stadium (Los Ángeles, California) por última vez. Se trata del mismo estadio en el que actuó hace 47 años, en 1975, vestido con el uniforme de lentejuelas de los Dodgers y que muchos describen como el momento que lanzó al artista al estrellato.

Elton John - The Bitch Is Back (Live At The Dodger Stadium)

El show se retransmitirá en streaming de la mano de Disney+, en un evento especial llamado Elton John: The Farewell Show, que se emitirá en todo el mundo este domingo 20 de noviembre.

Elton John: El Show Despedida | Tráiler Oficial | Disney+

El concierto contará con artistas invitados que rendirán homenaje a la legendaria superestrella. Ya conocemos el nombre de algunos de ellos. Disney+ anunció que los artistas Dua Lipa, Kiki Dee y Brandi Carlile acompañarán al reconocido músico en el escenario. El show comenzará con Countdown to Elton Live, un programa con invitados especiales, con amigos del cantante de todas partes del mundo deseándole lo mejor, entrevistas con Elton John y su marido, David Furnish y muchas sorpresas más.

En 2021, el artista lanzó con Dua Lipa su gran éxito Cold Heart (PNAU REMIX). Kiki Dee y Elton John causaron sensación hace casi 50 años con su canción Don't Go Breaking My Heart. Con este sencillo de 1976, el británico logró su primer número uno en el Reino Unido. Fue además su sexto número uno en los Estados Unidos. Por último, Brandi Carlile es fan del legendario cantante desde que tenía 11 años y con él tuvo la oportunidad de presentar la 30° Fiesta Anual de los Premios Oscar de la Fundación Elton John contra el Sida. Ambos forjaron una gran amistad y en 2021 lanzaron Simple Things, tema que formó parte de su álbum The Lockdown Sessions.

Más de cincuenta mil personas acompañarán durante tres horas al compositor en el último concierto que dará en América. Autor de grandes éxitos mundiales como Your Song (1971), I'm Still Standing (1983), Sacrifice (1989) o Can You Feel the Love Tonight (publicada en 1994 para la película El Rey León), entre muchos otros, es el único artista en mantener al menos una canción dentro del Billboard Hot 100 durante 30 años consecutivos, desde 1970 hasta 2000. Su canción Candle in the Wind de 1973, fue reescrita y regrabada en 1997 como tributo a Diana de Gales y con ella vendió más de 33 millones de copias y se convirtió en el segundo sencillo más vendido en la historia.

Su legado ha sido reconocido en varias ocasiones y esta retransmisión histórica será el preludio a Goodbye Yellow Brick Road, un documental dirigido por RJ Cutler y el cineasta y esposo de Elton John, David Furnish. Se podrá ver también en Disney+ y se centrará en esta gira de despedida del artista. Además contará con entrevistas exclusivas y material de archivo de los conciertos finales del músico, así como con imágenes y fotos nunca antes vistas de toda su trayectoria musical.