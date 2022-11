Violeta Mangriñán, el apoyo de Fabio tras lanzar canción: “Solo yo sé las horas que inviertes”

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio se han convertido en una couple envidiada por muchos en redes. Desde que los tortolitos se conocieron en la edición de Supervivientes donde nació su historia de amor, no se han separado ni un solo día. De hecho, pusieron la guinda a su romance con el nacimiento de su hija Gala el pasado mes de julio.

Siempre han demostrado estar el uno para el otro y, aunque también han reconocido en varias ocasiones ante los medios que tienen sus peleas como cualquier otra pareja, su amor va viento en popa y no hay nada más bonito que eso.

Igual que hace unos días la influencer compartía su preocupación ante el resultado de su análitica que no había salido muy bien, y manifestaba que su chico estaba al pie del cañón con ella, ahora en su vuelva a Madrid y coincidiendo que el artista ha lanzado canción, le ha querido dedicar unas bonitas palabras en redes.

Protagonista de su nuevo hit



"He cogido cositas para celebrar el estreno de tu canción esta noche a las 00:00", empezaba escribiendo sobre una imagen donde se veían varios snacks. Fabio acaba de lanzar Despacio, una colaboración junto a Juseph y Camin, y en la que su chica se convertía en la protagonista de su videoclip: "Estoy segurísima de que la vas a romper".

La valenciana está contando los días para mudarse, por fin, a su tierra. Un hecho que no le puede hacer más ilusión y en la que, junto al artista, van a estrenar su casa: "Lo mejor está por llegar".

Violeta le dedica unas palabras en redes a Fabio / Instagram @violeta

Demostrando una vez más que son el uno para el otro, Violeta le ha animado a disfrutar "del proceso", porque, como ella misma ha dicho, "todo lo bueno que venga es más que merecido, porque solo yo sé las horas que inviertes en tu trabajo, vives por y para cumplir tu sueño. Ojalá estar a tu lado cuando se cumpla todo aquello que deseas".

Lo que se viene de Fabio

¿Hay algo mejor que tu novia sea tu mayor fan? Violeta lo tiene claro: ¡no! No solo se ha convertido en el máximo apoyo de Fabio en lo personal, sino que en lo profesional también. Tras lanzar su último tema, la influencer ha adelanto que la siguiente va a ser todo un temazo.

No la ha escuchado, pero no tiene dudas: "No sé cuándo saldrá, pero espero que la rompa porque son temazos. Tengo ganas de que salgan porque ya nunca me pasa las canciones para que pueda escucharlas yo en el coche o cuando quiera. Dice que sino las quemo" decía reconociendo que "algo de razón tiene".