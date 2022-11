Karol G, Bizarrap, Duki, Rosalía y Niño de Elche nos ayudan a combatir el frío con sus nuevas canciones

La bajada de temperaturas, el frío y la lluvia nos van avisando de que el invierno está cada vez más cerca. Sin embargo, nuestros artistas favoritos se han propuesto hacernos entrar en calor con una ola de novedades cargaditas de éxitos.

Si el pasado 11 de noviembre Nathy Peluso, Rauw Alejandro, Rihanna y Aitana, entre otros, nos traían sus grandes lanzamientos de la semana, este viernes quienes estrenan canción prometen darnos un motivo para bailar durante el fin de semana. ¡Dale al play!

Viernes 8 de noviembre

Karol G, Ovy On The Drums - Cairo. La solista colombiana no para de trabajar y de presentarnos bombazos que siempre se colocan en los primeros puestos de las listas musicales de medio planeta y esta canción no es excepción. Con ella ha cumplido un sueño.

Bizarrap, Duki - Bzrp Music Sessions #50. Ambos han dado rienda suelta a su magia para crear un himno. Esta sesión es una reivindicación de la carrera musical de uno de los mayores raperos argentinos. El solista cuenta su historia desde sus orígenes hasta esta visita a uno de los estudios más deseados por cualquier artista.



Taburete - Cuando se apaga la luz. El grupo madrileño ha estrenado Matadero 5, un quinto y nuevo disco en el que hay sonidos nuevos y muchas sorpresas bajo el lema "Mátame mañana, déjame vivir esta noche".



Nia, Rocco Hunt, Lennis Rodríguez - Candela. "El principio de este pica pica que llevo dentro", así es como la canaria ha definido esta triple colaboración en la que se ha juntado con el mejor ritmo latino de la República Dominicana y el mejor rap con sabor mediterráneo.



Nicki Minaj, Maluma, Myryam Fares - Tukoh Taka. Este es el título de la canción del Mundial 2022, cuyo pistoletazo de salida está a la vuelta de la esquina. Con letra en inglés, español y árabe, será la banda sonora de la competición.



Niño de Elche, Rosalía - Seguiriya Madre. Con esta colaboración, que forma parte del nuevo disco del ilicitano, la catala vuelve a sus orígenes musicales, al flamenco más puro.



Emilia - Underground. Un tema muy cañero, con coreografía incluida, cuyo videoclip se situa en un universo cinematográfico entre Mad Max y Harley Quinn. Sin duda nos hará movernosy perrear hasta abajo.



Otrxs artistas que han estrenado canción han sido India Martínez y Andy Rivera, con 5 Sentíos; Yarea y KICKCOMBO, con Alguien tiene que parar; Anaju, con Mal de Ojo; Fangoria, con Lo imposible ; Raphael, con Victoria; Feid y Gordo, con Hombres y Mujeres; o Pharrell Williams y Travis Scott, con Down in Atlanta.