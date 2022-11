Bad Bunny enumera sus fuentes de inspiración en su agradecimiento a los Grammy Latinos

TITI ME PREGUNTÓ TO TO TO TO🎶



WOW!! GRACIAS! GRACIAS @LatinGRAMMYs 🫶🏻 ESTE GRAMMY SE LO DEDICO A LA REPUBLICA DOMINICANA 🇩🇴 Y A TODO EL MOVIMIENTO DEL DEMBOW!! A LOS ARTISTAS, PRODUCTORES, BAILARINES, DIRECTORES DE VIDEOS!! GRACIAS POR LA INSPIRACIÓN, ESE GRAMMY ES DE USTEDES