David Guetta y Bebe Rexha reconquistan el Nº1 con ‘I’m good (blue)’

David Guetta y Bebe Rexha han retomado este sábado 19 de noviembre el número uno de la lista de LOS40 con I’m good (blue), certificando así el triunfal recorrido de su colaboración por el chart desde que entrase en él hace solo nueve semanas. Estamos, pues, ante uno de los himnos dance de este 2022, que además está nominado en la próxima edición de los Grammy como Mejor Grabación de Dance/Electrónica. Esta semana es la sexta canción más escuchada en Spotify en todo el mundo. David Guetta arrasó en LOS40 Music Awards del pasado 4 de noviembre recogiendo los premios de Mejor Artista de Dance y Mejor Colaboración por Crazy what love can do, con Becky Hill y Ella Henderson —y pinchó I’m good (blue) en la gala, aunque acompñaado de Becky Hill—.

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue) [Official Lyric Video]

La historia de esta canción —la tercera versión de Blue (da ba dee), de Eiffel 65, que llega a lo más alto de nuestra lista— no deja de ser curiosa, pues en como publicó la revista Rolling Stone, haciéndose eco de una publicación de Guetta en TikTok, lleva “varios años” grabada como maqueta y, de hecho, el DJ la pinchó durante su actuación en el festival Ultra de 2017. Nunca, sin embargo, se habían animado a publicarla. Lo hicieron por fin este agosto, con nueva interpretación vocal de Rexha, y su acogida ha sido entusiasta: se convirtió primero en tendencia viral en TikTok y en un éxito de ventas poco despues. “Refleja la nostalgia de cuando yo era más joven”, declaró Rexha a la citada revista norteamericana. “Por entonces yo escuchaba la canción original de Eiffel 65, muy divertida, y la hemos adaptado de forma muy natural”.

El DJ francés y la cantante estadounidense, muy buenos amigos, han colaborado en varias ocasiones, en temas como Hey mama (2015), Say my name (2018) o Family (2018). Con Hey mama, en la que colaboraban también Nicki Minaj y Afrojack, y Say my name, con J Balvin, fueron número uno. Por si fuera poco, Guetta hace doblete esta semana en la lista, pues continúa en ella con Don’t you worry, el single que lanzó junto a Black Eyed Peas y Shakira (#32). ¡Enhorabuena!