¿'Quédate' de Bizarrap y Quevedo o 'Despechá' de Rosalía?: Cómo se toma el cast de Élite una ruptura

Guste o no, Élite es todo un fenómeno de masas. La serie se estrenó en 2018, y desde entonces, ha continuado sus andadas en Netflix multiplicando sus espectadores temporada a temporada y alzando a alguno de los actores y actrices que han pasado por sus capítulos en intérpretes de éxito del país.

Algo parecido pasa con dos de nuestros artistas patrios: Rosalía no necesita presentación, ya desde El Mal Querer -que se lanzó el mismo año que la primera temporada de Élite, por cierto- fue convirtiéndose en una estrella internacional; mientras que Quevedo ha llegado a lo más alto gracias a su colaboración con Bizarrap.

Cualquiera que haya salido este verano -o este otoño, incluso- habrá escuchado ese Quéeeeedate en la discoteca, probablemente muy seguido de Despechá. Los dos temas han sido muy representativos del verano, y las cifras hablan por sí solas. Son dos canciones de récord que, a su manera, guardan cierto paralelismo con la serie.

Por lo tanto, ¿por qué no relacionarlos con Élite? Valentina Zenere, Ana Bokesa, Carla Díaz, Ander Puig, Adam Nourou, Manu Ríos, André Lamoglia, Carmen Arrufat y Álex Pastrana nos dan su opinión sobre el tema del argentino, aunque no todos lo identifican cuando les hablamos de ello. ¿Será que no son tan fiesteros como sus personajes?

Sea como sea, esta relación entre ambos temas es de lo más curiosa: al igual que Quevedo, la mayor parte de los actores y actrices de la serie ven un boom de popularidad tras vestir el uniforme de Las Encinas. Que sea igual o no, ya recae en ellos y en sus propias experiencias.

La letra cantada por el español es toda una oda a la melancolía, dedicada a un lío de una noche que está claro que le ha sabido a poco. Pese a que es de lo más bailada y entonada en cualquier discoteca del mundo, muchos desconocen la letra al completa. Y, haciendo gala de su compañerismo, muchos de nuestros entrevistados han tenido que cantarla en sus respectivos sets para que puedan hablar de ella.

Las rupturas, por Élite

Aunque la gran pregunta llega después: si están pasando por una ruptura sentimental, ¿qué mood adoptan? Tienen el de la session de Bizarrap y Quevedo, que habla de quedarse, de pedir una oportunidad más… En definitiva, todo un canto al romanticismo y a la añoranza que no da pie a empezar una nueva vida. Por otro lado, está Despechá, que habla de una persona dispuesta a pasar página y de olvidarse de todos los males de su expareja. Y para ello, sale a bailar y a por todas.

Si no te quieres perder qué nos dijeron los chicos y chicas de Élite sobre qué canción les pega más en ese proceso, no te pierdas el vídeo sobre estas líneas. Está claro que algunas de sus respuestas sorprenden, sobre todo porque no tienen nada que ver con el papel que interpretan en la serie.

La 6ª temporada completa de Élite ya está disponible en Netflix.