5 curiosidades que hemos descubierto de Pedro Piqueras tras su primera semana en Instagram

Estamos acostumbrados a ver a Pedro Piqueras en Informativos Telecinco. Un busto parlante para muchos que día a día nos comparte la actualidad del día. Pero detrás de esas personas que nos dan las noticias, hay una vida.

Ahora estamos descubriendo la de Piqueras que hace una semana abrió su propia cuenta de Instagram. Siete días que le han bastado para acumular casi 11.000 seguidores. Va camino de convertirse en un auténtico influencer.

Está compartiendo momentos de su archivo personal que nos ayudan a conocerle mejor detrás de las cámaras. Hemos comprobado que en casa también viste con camisa, que vive en una casa con salón a dos alturas y otras cinco curiosidades que hemos descubierto a través de sus imágenes.

#1. Aventurero

“Mis botas derretidas después de caminar con @jesuscallejatv sobre el cráter del volcán de la Palma. He bajado al infierno y no se estaba mal del todo. Ja ja”. Con estas palabras y unas fotos de esas botas, dejaba claro que disfrutó su aventura con Jesús Calleja dejando claro que lo suyo no es solo quedarse sentado detrás de una mesa de Informativos.

“Dejamos La Palma con tristeza. Siempre pasa al salir de la Isla Bonita. Pero también con la esperanza de que los Palmeros se vean recompensados por los daños del volcán, con un futuro más que floreciente. Como el pino canario, que siempre resurge. El mejor de mis abrazos”, escribía junto a más imágenes de esta aventura. Porque, de momento, es el tema al que más publicaciones ha dedicado.

#2. Actualidad

Pese a que en IG nos esté mostrando otra cara, lo que está claro es que siempre está pendiente de la actualidad y mira al mundo bajo ese prisma. “Ya está instalado el abeto frente al Edificio España. Un árbol de sabor a Rockefeller Center cerca del hotel con sabor a ministerio de exteriores soviético. N York y Moscú a la vez”, escribía sobre la paradoja de esta unión en una época en la que están a años luz.

#3. Pianista

“Violeta prefiere que deje de tocar. Creo que me está pidiendo una de sus galletas”, escribía junto a un vídeo en el que descubrimos que tiene un bonito perro como mascota. Además, y lo que más nos ha gustado, hemos descubierto su habilidad como músico.

Van a poder formar un grupo los de Informativos Telecinco con David Cantero a la guitarra y Piqueras a las teclas. Solo falta que Isabel Jiménez nos confirme que canta, para tener la banda.

#4. Chef

Este mismo fin de semana compartí una fotografía de una apetecible paella. “¿A que tiene una pinta estupenda? Bueno, pues me he pasado de sal 😜 #paella #domingo #himnovalencia”, escribía al lado dejando claro que la ha cocinado él. ¿Te le tendrán en cuenta para un futuro MasterChef Celebrity?

#5. Madrid

Vive y disfruta Madrid y lo hemos comprobado con otra de las imágenes que ha compartido de uno de sus paseos por la capital. “Madrid tiene estas cosas. Te paseas por el Palacio Real y pasa la guardia a caballo, como anunciando la salida de Alfonso XII. Mucho Madrid”, aseguraba.

Está claro que las redes sociales nos van a ayudar a conocer a un Piqueras diferente.