Sol Macaluso comparte una anécdota sobre el momento en el que Pedro Piqueras logró ponerle muy nerviosa

Sol Macaluso sigue al pie del cañón en Ucrania desde nos cuenta cada día lo que sucede en esta guerra que nos está dejando escenas tan dramáticas e historias tan trágicas. Y sigue haciéndolo con la naturalidad que tanto llamó la atención desde el primer día.

Ahora ha abierto su propio blog en el que va contando historias más personales y en el que vuelca su propia mirada sobre una guerra difícil de entender.

Unas veces son historias que conmueven. Otras veces, historias que enternecen, como el cumpleaños de su compañero cámara al que no le faltó la felicitación en forma de canción de Macaluso. Un blog en el que va contando todas aquellas cosas que no vemos delante de las cámaras.

Porque cuando no hay conexiones ocurren también muchas cosas. Sirenas que siguen sonando e interrumpen el sueño, visitas de antiguos compañeros, regalos como el funko sobre sí misma y muchas, muchas anécdotas que solo pueden darse en una situación tan irregular.

El saludo de Piqueras

Una de esas anécdotas tiene que ver con Pedro Piqueras, el presentador de Informativos Telecinco. Macaluso ha contado cómo el veterano periodista logró ponerla nerviosa.

“Estoy a punto de escuchar el paso para Informativos Telecinco y me habla Piqueras para saludarme. Me dice: ‘Hola Sol, te quería saludar, ¿cómo estás?’. Y le digo, ‘Piqueras, por favor, me pones muy nerviosa’. Pero nada, muy majo como siempre”, contaba entre risas.

“Hablamos muy bien, me preguntó cómo me sentía, me preguntó por mis padres, y me dijo que lo estaba haciendo muy bien, así que fue superbonito”, reconocía.

Todavía, desgraciadamente, le quedan muchas conexiones que hacer porque no se ve un final cercano a un sinsentido como lo que está ocurriendo en Ucrania.