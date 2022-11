Aitana reacciona a la pedida de matrimonio en medio de su concierto

Aitana está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, y no hay quien tenga duda de ella. Desde que salió de la Academia de Operación Triunfo, la joven se ha esforzado y se ha volcado al máximo en su carrera para poder llegar a donde está hoy.

Tras el exitoso lanzamiento de 11 razones, la cantante está disfrutando de su gira por todo lo alto. Cada vez que se sube al escenario hace saltar, disfrutar y cantar a los cuatro vientos a su público. El recibimiento no puede ser mejor y es que el resultado del show se lo merece.

La extriunfita ha cruzado el charco y está dando conciertos, promocionando su música y concediendo entrevistas en Latinoamérica... ¡un no parar! No puede estar más feliz estos días; desde que llegó a Chile sus fans la recibieron con los brazos abiertos, o mejor dicho, con pancartas, música y gritos.

Ahora la joven está con su tour en Argentina, donde ha colgado el sold out en los conciertos que está ofreciendo en el Gran Rex. Es la primera vez que actúa en este país y no puede estar más feliz. Se está dejando la piel y el alma en el escenario, e incluso se ha atrevido a bajarse a la pista para bailar entre sus fans.

Su música ha calado en todas las generaciones y se ha vuelto la banda sonora favorita de muchas personas. También de algunas parejas que se han sentido identificados con su música y le han puesto la guinda del pastel a su historia de amor con alguna de sus letras.

El romántico momento

Eso mismo fue lo que sucedió ayer mientras Aitana interpretaba una de sus canciones favoritas: Con la miel en los labios. Al ritmo de 'cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir', uno de sus seguidores daba el paso y le pedía matrimonio a su chica, quien no dudaba en decir sí.

La cantante, que aparece de fondo en el romántico vídeo que ha compartido la pareja, no se percataba de lo que estaba sucediendo en la pista. Sin embargo, en cuanto lo ha visto no ha dudado en reaccionar: "Me muero, no me di cuenta de este momento. Chicos felicidades, qué bonito por dios", escribía sobre el idílico momento.

Aitana reacciona al momento en el que le piden matrimonio / Instagram @aitanax

Sin duda, una prueba más de que la música es mágica y que en los conciertos pueden suceder momentos que marcan para bien la carrera musical de cada artista.