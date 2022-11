Antonio Canales desvela la desorbitante cifra que ganó con 'Supervivientes'

Con el paso de los años, y de las ediciones, Supervivientes se ha convertido en uno de los reality shows más vistos de la televisión. Todos los concursantes que pasan por el programa de Telecinco se llevan consigo una experiencia incomparable y, por supuesto, una cuantiosa cantidad por su participación.

Ese fue precisamente uno de los temas a tratar en la mesa de La Gran Confusión, el espacio de La 1 presentado por Xavier Sardà que en su último programa recibió a la presentadora Raquel Sánchez y Judit Mascó, a la actriz Elena Furiase y al bailaor español Antonio Canales.

Esta semana, el tema sobre el que tocaba charlar era '¿El dinero da la felicidad?'. En este sentido, el paso por el programa de TVE del artista fue especialmente significativo, puesto que se atrevió a revelar detalles más personales de su vida y a responder a preguntas un tanto incómodas.

Entre ellas, Canales habló abiertamente de cómo fueron los años anteriores a su salto a la fama como bailarín y de los caprichos en los que gastaba las grandes cantidades de dinero que empezó a ganar cuando se convirtió en un artista de éxito internacional.

La remontada de Antonio Canales con Supervivientes

"Yo no le daba importancia al dinero....hasta que se acaba", confesó Canales al tiempo que admitió que, tan fácil como llegó esa fortuna, se la "fulminó". A pesar de haber pasado por una época de penurias, el bailaor, tal y cómo él mismo explicó, volvió a levantar un imperio.

Y esa remontada vino de la mano de la participación de Antonio Canales por Supervivientes en su edición de 2021. Ante la pregunta del programa sobre cuánto dinero ingresó el año anterior, a lo que el sevillano respondió: "Desde que me tiré del helicóptero hasta que terminé...1.180.000 euros".

A lo que el bailaor añadió que, en alguna ocasión, le han propuesto "cosas indecentes" a modo de soborno, sin llegar a confesar quién ha sido: "Me ofrecieron mucho más que dinero, pero, lo que no sale del corazón, no puede entrar en la boca". Cabe recordar que, además de como concursante en el reality show, Canales también ejerció como colaborador en el programa de Sálvame durante un tiempo.

Un programa del que se marchó forzosamente y en pleno directo. Fue en el mismo año 2021 cuando el programa de Telecinco decidió prescindir de sus colaboraciones y este, como respuesta, arremetió contra la baja audiencia de Sálvame y contra su excompañera Carlota Corredera, lanzándole un dardo envenenado tras ser de ella de quien recibió la noticia de que la casa no l renovaba el contrato para continuar.