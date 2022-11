Avance semanal de 'Tierra Amarga': ¿qué pasará en el capítulo de hoy?

¡Llega lo nuevo de Tierra Amarga! Arranca otra semana más con nuevos capítulos de la serie turca de Antena 3 que se instaura en nuestras televisiones desde el 21 hasta el 25 de noviembre a partir de las 17:45 horas. El gran éxito de las tardes de Atresmedia no defrauda a sus miles de seguidores y continúa con más secretos, más intriga y, sbre todo, ¡más amor!

En capítulos anteriores de Tierra Amarga pudimos vivir momentos como la fiesta de compromiso de Fikret y Betül en la que mostraron sus anillos de compromiso. En paralelo, la policía acudió a la gran casa de los Yaman y Fikret tuvo sus primeras sospechas acerca de que Hakan pueda ser el culpable.

Pero el momento más importante de toda la semana pasada fue que Mehmet se lanzó por fin y le pidió a Züleyha que se casara con ella. Tras darle el 'sí, quiero' a su prometida, Mehmet no es su verdadero nombre.

Aunque las cosas se complicaron y tuvieron que operar a Züleyha tras resultar herida en la mansión de los Yaman, mientras todos esperan con angustia. AbdulKadir amenaza al responsable del daño a Zúleyha y esta, por su parte, empieza a estar preocupada por la mala relación con Hakan. Mientras, Betül y Fikret acuden juntos a una boda pero él se ve obligado a irse por un asunto familiar.

Lo que pasará en el capítulo de lunes en Tierra Amarga

Este lunes 21 de noviembre arranca de nuevo, como cada semana, Tierra Amarga con más novedades. En el capítulo de hoy, habrá boda a la vista (cada vez está más cerca) porque...¡Züleyha y Mehmet anuncian al fin que se van a casar!

Pero eso no es todo. En este episodio, además, ve una foto de Hakan y descubre que su identidad real es la de Mehmet, aunque no es este su verdadero nombre. Mientras tanto, Sermin se cuela en la habitación de Haminne y esta le pilla, pero se inventa una excusa para que no cuente nada.

Tierra Amarga, la serie turca de éxito de Antena 3

Cada semana, de lunes a viernes, Antena 3 cuenta en su parrilla de la tarde con esta superproducción que suma millones de seguidores en el planeta y que no solo arrasa en España, sino que también ha reinado en más de 30 territorios.

En Tierra Amarga, una superproducción de éxito internacional, cuenta con más de 500 profesionales trabajando en su equipo, qu ecuenta también con un reparto encabezado por Uğur Günes, Hilal Altinbilek, Murat Ünalmis, Vehide Perçin y Bülent Polat, entre otros.