Avance semanal de 'Tierra Amarga': todos los capítulos del 14 al 18 de noviembre

Las tardes vuelven a ser de Tierra Amarga y Antena 3. La serie turca de éxito producida por Atresmedia regresa una semana más con nuevos capítulos a partir de las 17:45 horas de cada día. La superproducción de éxito internacional no se olvida de sus miles de espectadores y seguidores y vuelve a la parrilla televisiva con más novedades y misterios aún por resolver.

En los anteriores capítulos de Tierra Amarga tuvimos sentimientos encontrados. Al principio, Fikret s enegó a casarse con Betül porque, tal y como confesó a Çetin, cuando ambos estuvieron esa noche en el hotel él se sentía solo y por eso se acercó a ella pero le confesó que de quien realmente está enamorado es de Züleyha.

pero esto no fue todo. Además, los sentimientos entre nuestra protagonista y Mehmet van cada día a más, Mientras Betül estuvo intentando convencer a Lüftiye para que deje de investigar sobre la muerte de Fekeli.

Además, Bahapse coló en casa de Züleyha y Abdulkadir lo echó de ahí. Lo último de la serie otomana fue que Sermin propuso hacer una gran celebración antes de que Fikret y Betüle se comprometan.

¿Qué pasará esta semana? Aquí te mostramos el avance semanal de Tierra Amarga con todos los capítulos del 14 al 17 de noviembre:

Lo que pasará en el capítulo del lunes en Tierra Amarga

Fikret y Betül celebran su fiesta de compromiso y muestran, por primera vez, sus alianzas como prometidos. ¡Nadie quiere perderse esa cena!

Pero no todo son celebraciones. En el episodio de este lunes, 14 de noviembre, Bahap vuelve a colarse en la casa de Zúleyha, pero Gaffur le pilla y lo aborda, haciéndole daño en una pierna.

Mientras, la policía acude a la gran casa de los Yaman y Fikret tiene sus primeras sospechas acerca de que Hakan pueda ser el culpable.

¿Te has quedado con ganas de más? Tierra Amarga no es la única ficción otomana que puedes encontrar en la programación de la cadena de Atresmedia. Ya sea de forma online o en televisión, Antena 3 dispone de un amplio abanico de posibilidades con las que poder satisfacer al público más aficionado a ese tipo de telenovelas turcas.

Entre ellas, destacan Hermanos, Mujer, Mi hija, Inocentes o Secretos de familia, la última gran carta con la que la cadena quiere jugar en las noches de los domingos y que está arrasando con sus datos de audiencia desde la misma noche de su estreno.

Pero no solo se pueden seguir otras series turcas en esta cadena, sino que otras palataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime también han tomado nota y han acogido ficciones como La hija del embajador, Love is in the air, Hakan el protector, Nos conocimos en Estambul, Lobo, Fatmagul, Madre, Habitación 309, Fatma, Amar es primavera, 50m2 y Chivato.