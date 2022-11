'Aunque tú no lo sepas', el poema hecho canción

Un poema de Luis García Montero titulado Aunque tú no lo sepas inspiró al músico madrileño Enrique González Morales, más conocido artísticamente como Quique González, para escribir una canción con el mismo título, la cual entregó a Enrique Urquijo.

La historia se remonta al otoño del año 1996. Ambos cantantes coincidieron en el madrileño Rincón del Arte Nuevo, un pequeño café que lleva varias décadas ofreciendo música en vivo. Allí, González tocaba con asiduidad las canciones que iba componiendo y también allí actuaba, de vez en cuando, el líder de Los Secretos. González, fan declarado del grupo, no habló con Urquijo hasta que le dieron fecha para tocar en la sala el mismo día que ellos. "Esa noche estuvimos charlando un rato antes del concierto y así empezó nuestra amistad", recuerda.

Un día, poco después de aquel encuentro, Enrique le pidió a Quique que le escribiera una canción, ya que se encontraba en esos momentos preparando su segundo trabajo con Los Problemas, un proyecto paralelo con el que poder interpretar un repertorio intimista en bares y locales pequeños. Acompañado por la acordeonista Begoña Larrañaga, el músico se desmarcaba en ocasiones de Los Secretos y por consiguiente de los grandes recintos y de las audiencias masivas, ofreciendo así, con sinceridad y desnudez, un sonido al que no nos tenía costumbrados.

"Él siempre tuvo hacia mí palabras bonitas y me animó muchísimo con mis propias canciones hasta el punto que me pidió que escribiera una canción para su segundo disco con Los Problemas en solitario", apunta Quique. El compositor aceptó el reto sin pensárselo y escribió la canción en media hora. "Solo escuchar a Enrique cantando una canción mía me hizo una ilusión tremenda", explica.

Un poema, una canción

Cuando escribió la canción, Quique González estaba leyendo el libro de poemas de Luis García Montero, Habitaciones separadas. Publicado en 1994, contenía un poema titulado, Aunque tú no lo sepas, que ejerció de inspiración para el músico, sobre todo el título, ya que le pareció bonito y además tenía la sensación de que por sí solo ya contaba una historia.

"La terminé muy rápido y eso es algo que no me pasa casi nunca. Fui a casa de los padres de Enrique con una maqueta que había grabado con esta canción y dos más. Aunque tú no lo sepas sonó la primera y le gustó tanto a Enrique que no quiso escuchar las otras dos", cuenta González en una entrevista concedida a El País.

Fue en 1997 cuando Urquijo llamó a González para que pudiera oír, por primera vez, cómo sonaba el tema que había escrito para él y éste se emocionó: "Solo escuchar a Enrique cantando una canción mía me hizo una ilusión tremenda", dice. La segunda vez que la escuchó fue un año después, cuando acudió al estudio donde Enrique estaba grabando Desde que no nos vemos, su segundo y último álbum con Los Problemas. Allí, además de Urquijo, se encontraba Antonio Vega.

"Antonio estaba grabando Desordenada habitación y era increíble la complicidad que tenían los dos. Recuerdo esos momentos como muy emocionantes porque estaba con dos de las personas que más admiraba. Solo estar en la misma habitación que ellos era el paraíso para mí. Antonio escuchó, Aunque tú no lo sepas y le gustó mucho. Me dijo que era una canción muy bonita. Eso me llenó el pecho. Me sentí un privilegiado por estar allí", afirma González.

Aunque tú no lo sepas se publicó en 1998, un año antes de morir Enrique, y se convirtió en la canción bandera del segundo álbum de Los Problemas.

Otras versiones

Quique González, además de ser el compositor original, suele tocarla en sus conciertos. Además incluyó una versión en su disco Pájaros mojados (2002) y otra en directo en su álbum Ajuste de cuentas (2006). También ha sido grabada por otros grupos como El Canto del Loco (2009) e interpretada por la actriz Clara Lago en la película Tengo ganas de ti (2012).

Letra de Aunque tú no lo sepas

Aunque tú no lo sepas

Me he inventado tu nombre

Me drogué con promesas

Y he dormido en los coches.

Aunque tú no lo entiendas

Nunca escribo el remite en el sobre

Por no dejar mis huellas.

Aunque tú no lo sepas

Me he acostado a tu espalda

Y mi cama se queja

Fría cuando te marchas

Y he blindado mi puerta

Y al llegar la mañana

No me di ni cuenta

De que ya nunca estabas.

Y aunque tú no lo sepas

Nos decíamos tanto

Con las manos tan llenas

Cada día más flacos

Inventamos mareas

Tripulábamos barcos

Yo encendía con besos

El mar en tus labios

Veinticuatro años después, la canción se ha convertido en un clásico de la música española y en una de las favoritas de los fans del malogrado músico. Aunque tú no lo sepas ha pasado la prueba del tiempo y queda probado que es una canción que está llamada a sobrevivir y trascender en el tiempo.