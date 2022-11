Kiko Jiménez opina sobre la foto del culo de Sofía Suescun en primer plano: “Qué diosa”

Aunque ya no la veamos a través de las pantallas, Sofía Suescun sigue dando de qué hablar (y mucho). La joven no se ha quedado con los brazos cruzados y tras ser vetada en los platós de televisión, ha seguido para delante y se ha convertido en una de las influencers más populares de nuestro país con más de 1, 3 millones de seguidores en Instagram.

La exconcursante de Gran Hermano 16 es una amante de las redes y no hay más que ver sus feed para notarlo. Ahí comparte todo tipo de fotografías, incluso algunas con las que consigue subir la temperatura. La última vez que lo hizo fue en la noche más terrorífica del año, Halloween, en la que dio una idea a sus seguidores de maquillaje casero y aprovechó para lucir bien "potentorra".

Ahora Sofía ha vuelto a revolucionar las redes sociales con su posado de infarto con el que ha conseguido dejar a todos con la boca abierta. Con una fotografía en la que aparece de espaldas mirándose en el espejo mientras se pinta los labios y en la que luce un conjunto de ropa interior de color negro de lo más sexy, ha acaparado todas las miradas. Más aún cuando aparece en primerísimo primer plano sus glúteos bien tonificados.

La influencer ha aprovechado esa imagen para, además de hacer un poco de publi, desearle a sus seguidores lo mejor este fin de semana: "Happy sunday".

La también participante de Supervivientes comparte a menudo su rutina de gimnasio. Una serie de ejercicios que son el resultado de ese cuerpazo y del que deja constancia en redes cada vez que puede. Tanto es así que, además de un sinfín de likes, también ha recibido una multitud de comentarios que han alabado su esfuerzo y sacrificio.

Kiko Jiménez, su máximo fan

Desde 2019, Sofía y Kiko Jiménez mantienen una historia de amor que ahora ya está más que afianzada. De hecho, la pareja se ha hecho un maravilloso chalé a las afuera de Madrid donde comparten su día a día y son de lo más felices.

Siempre han mostrado en redes que son el uno para el otro y que ambos son su máximo apoyo, y por qué no, también sus máximos fans. Tras publicar esa instantánea de infarto Sofía, Kiko no ha podido resistirse a comentarle: "Qué diosa", escribía el ex de Gloria Camila.

Junto a este, han sido varios amigos y compañeros quienes también le han dedicado unas palabras. Entre ellos, su entrenador, Iván Perujo, quién ha aplaudido ese cuerpo: "Cómo se nota el entrenamiento".