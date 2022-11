Diego (‘La isla de las tentaciones’), sobre sus encuentros con Marta Riesco: “Tenía novio”

¡Cómo nos gusta un cotilleo! Sobre todo, cuando tiene que ver con personajes del universo Mediaset. Esta semana, gracias a Celebrity Game Over, el programa de MTMAD, hemos sabido que Diego Pérez de La Isla de las Tentaciones y Marta Riesco tuvieron una historia mientras que la reportera se encontraba saliendo con Antonio David Flores.

El boxeador ha explicado que quedó secretamente con la reportera de Telecinco cuando estaba saliendo con Antonio David. Diego ha explicado que entre ellos había una atracción mutua, pero que por motivos evidentes (ella tenía pareja) nunca fue a más. De hecho, tal y como ha asegurado el participante de La Isla de las Tentaciones, no llegaron ni a besarse:

“Pasábamos el tiempo juntos, obviamente no podíamos ir por pleno Madrid. Es sería una locura. Ella entraba primero y luego llamaba”, ha explicado sobre sus quedadas en distintas cafeterías de la ciudad.

Diego ha continuado explicando que desde el principio le pareció una chica guapa e interesante: “No surgió porque yo estaba en mi verano loco y ella tenía sus circunstancias, tenía novio”. De este modo, el joven deja claro que nunca llegaron a tener ningún tipo de relación.

Diego ha confesado que, desde que se conocieron en una entrevista, estuvieron tonteando: “Vino a mi casa a hacerme una entrevista y luego me hablaba mucho. Me contestó a una historia”. Fue entonces cuando explicó que llegaron a quedar: “Quedé con ella en todo el revuelo de Antonio David en una cafetería super escondida. Tenía que preguntarle para entrar. Tonto no soy, había feeling”.

La cosa no fue a más, aunque Diego asegura que Marta le invitó a irse unos días con ella a Marbella: “Directamente nunca me dijo ‘Vamos a liarnos, pero me respondía a las historias. Cuando estuvo de vacaciones en Marbella y Málaga me dijo que vienese unos días. ¿Para qué iba a ir? No iba a ir a jugar al chinchón o a hablar del cambio climático”.

De este modo, Diego ha querido contar su versión de cómo fue su relación con Marta Riesco. Aunque al final no llegaron a nada.