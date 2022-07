Diego (‘La Isla de las Tentaciones’) habla abiertamente de lo que no se ve en el reality: “Fliparíais”

La Isla de las Tentaciones es un reality que sin duda nos ha dejado verdaderos momentazos. Todas y cada una de las parejas que han concursado en sus ediciones han hecho reflexionar a los telespectadores, ya sea positiva o negativamente.

Lo que está claro es que cada nuevo programa ha regalado una explosión de emociones a todos los que los han visto. Uno que no ha pasado desapercibido en su paso por el reality es Diego, al que muchos conocen como Diego James Lover. El joven, que entró junto a su ex Lola, revolucionó a los telespectadores con sus decisiones. Pero él se ha encargado de seguir dando de qué hablar tras su paso por la isla.

Lo ha conseguido a través de las redes sociales, donde el vikingo siempre se ha mostrado tan sincero y transparente. En uno de sus últimos vídeos, de hecho, ha hablado abiertamente de todo "lo que no se ve" en la emisión del reality. "Pues la verdad que de esto os puedo contar mucho salseo porque hay muchas cosas que no veis de lo que se graba allí", comienza advirtiendo el joven.

Diego ha compartido con sus fans uno de los momentos que no se emitieron pero que ocurrieron durante la tercera edición de la isla. "Yo, por ejemplo, como anécdota, un día en una fiesta estaba contentillo, me caí y con un vaso de cristal me abrí la ceja. Me empezó a sangrar la ceja y me tuvieron que llevar al hospital en mitad de la noche", recuerda Diego.

Cuando entró en el hospital, la ebriedad le impedía captar la realidad tal y como era, pero sí recuerda que en la entrada vio a un hombre con un martillo que parecía estar arreglando un banco. En la siguiente imagen que se le viene a la cabeza aparece él tumbado en una camilla y el mismo hombre que estaba arreglando el banco con el martillo se acerca para coserle los puntos en la ceja. Le preguntó si era él a lo que él lo confirmó. "Yo no sé si es porque iba yo un poco así...", dice nuestro protagonista, que insiste en lo surrealista que le pareció aquella situación. Como se suele decir en España: aquel hombre valía para un roto y para un descosío.

Lo cierto es que La Isla de las Tentaciones sigue siendo actualidad en la vida de Diego y Lola, quienes separaron sus caminos en el programa. Ahora han tomado acciones legales para solucionar el tema del régimen de custodia compartida que le permitía a Lola ver a Horus, el perro de su ex. Tal y como hemos podido ver en los vídeos que se han dedicado en TikTok, parece que aún no lo han solucionado del todo.

Y tú, ¿crees que llegarán a un acuerdo?