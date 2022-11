Cristina Pedroche saca su lado más salvaje con un look que ha generado debate

Cristina Pedroche es experta en revolucionar a los usuarios en cuestión de segundos. Y es que si algo ha demostrado en su paso por las redes sociales es que va a mostrarse siempre tal y como es, y esto es algo a lo que muy pocos están acostumbrados.

La presentadora ha dejado que sus seguidores conozcan su lado más flexible y natural y ha aprovechado también para responder a las críticas, en ocasiones con humor y en otras en un tono más serio. Pero lo que está claro es que las redes sociales se han convertido en una plataforma clave en la comunicación de Pedroche con sus fans.

Pues bien. Cristina se ha vuelto a convertir en la protagonista de las redes debido a una de sus publicaciones más recientes. En concreto, a la de su cuenta de Instagram, que es una de las redes que usa con más frecuencia. Ahí, la presentadora ha querido compartir su look más salvaje luciendo una larga melena morena, un jersey con estampado de leopardo y un look de maquillaje de lo más llamativo.

De hecho, su pronunciado eyeliner y sus originales cejas han sido los verdaderos protagonistas de las opiniones de los usuarios en la publicación.

Entre los comentarios está el de Dioni de Camela, que se deshace en halagos y deja claro que le agrada, y mucho, el look de su amiga. "Bonita de entre todas las bonitas", dice. Lo mismo opinan otros muchos usuarios que han querido dejarle tdo tipo de piropos a la presentadora. "Me encanta el make up de los ojos", dice una anónima. "Santa Pedroche, qué espectáculo de mujer más bella que eres", añade otra. "Cada día más guapa", "Belleza y estilo" y "Por qué te queda todo bien?", son otros de los mensajes positivos que pueden leerse.

Pero el look de Pedroche parece haber generado debate, ya que no todos opinan lo mismo. "Se te va de las manos las cejas...", dice un usuario. "Por poner un pero, opino que las cejas son un poco exageradas pero hay que decir que estás guapísima!", añade otra.

Y tú, ¿qué opinas del maquillaje de Cristina Pedroche? A nosotros, personalmente, nos encanta. ¡Qué mona va esta chica siempre!