Taylor Swift apuesta por una imagen retro para su estilismo de los American Music Awards 2022

Taylor Swift es mujer que marca tendencias, así que, no nos extrañaría que los monos vintages volvieran a ponerse de moda después de verla lucir uno en los American Music Awards 2022.

Se convirtió en la auténtica reina de la noche no solo por la cantidad de premios que recogió, seis en total, sino por su estilismo. No había anunciado su presencia en la gala y no la vimos pasar por la alfombra roja, así que, verla aparecer en la gala, fue una auténtica sorpresa.

Salió al escenario cuando ganó su primer premio, el de mejor álbum de pop por Red (Taylor’s Version) y se sintió agradecida por el premio a un álbum regrabado y luciendo como una auténtica burbuja de Freixenet con el color champagne de su outfit.

Una diva que brilla

Apareció brillando de pies a cabeza con un mono halter dorado con incrustaciones de diamantes de imitación de The Blonds y que a muchos les hizo pensar en el vestido de Reem Acra que usó en estos mismos premios hace 11 años también en tonos dorados.

Taylor Swift en los American Music Awards 2012. / C Flanigan/FilmMagic

Un mono de aire vintage que fue tendencia entre 1960 y 1980 y que volvió a recuperarse en los dos mil. Ahora, quizás sea ella la que consiga darles una nueva oleada de éxito. El suyo le dejaba la espalda al aire y exhibía un pronunciado escote.

Aumentó el brillo con muchos anillos de oro de Delfina Delettrez y Anita Ko que llevaba en sus manos, además de un brazalete con acabado de diamantes de Vram junto pendientes en forma de espada. Hasta la manicura llevaba purpurina.

Taylor Swift en los American Music Awards 2022. / Tommaso Boddi/WireImage

Si miramos a los pies, vemos que optó por unas sandalias de Giuseppe Zanotti. El conjunto fue ideado por Joseph Cassell Falconer. Por su parte, el maquillaje y el peinado corrieron a cargo de Lorrie Turk y Jemma Muradian que optaron por el rojo que tanto le caracteriza en los labios y una melena con onda, también de aire retro. Un estilo que ella definió como “clásico, femenino y retro”.