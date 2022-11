Emotivo homenaje de P!nk a Olivia Newton-John en los American Music Awards 2022

El pasado agosto, Olivia Newton-John fallecía a sus 73 años víctima del cáncer que padecía desde hace muchos años. Y como ya se había anunciado, los American Music Awards 2022 iban a rendirle un merecido homenaje. La encargada de subir al escenario para recordarla no era otra que P!nk.

Y no era tarea fácil porque la cantante que dejó una impresionante huella en la historia pop gracias a su interpretación de Sandy en Grease, dejó el listón muy alto.

P!nk llegaba al Teatro Microsoft de Los Ángeles con toda su familia. No dudó en posar con su marido y sus dos hijos en la alfombra roja para la que se puso un minivestido vintage de Bob Mackie con sandalias.

P!nk llegó con toda su familia a los American Music Awards 2022. / Taylor Hill/FilmMagic

Abriendo gala

Se tuvo que cambiar varias veces de vestuario porque, además de posar en familia, tenía una doble misión en la gala. Fue la encargada de abrir el show con la interpretación de su nuevo single, Never gonna not dance again. El adelanto de Trustfall, el que será su próximo álbum después de más de tres años desde el último.

La pandemia se cebó en su casa donde fueron varios los que pasaron mal el covid. Pero parece que ya están todos recuperados y lo demostró en esta gala.

Siempre le ha gustado ofrecer algo distinto en sus actuaciones, sobre todo, haciendo alarde de su buena forma física. Y si en otras ocasiones la hemos visto con cintas haciendo acrobacias, en esta ocasión, eligió llegar al escenario en patines para ofrecer una actuación digna de las mejores discotecas. Un arranque por todo lo alto.

Homenaje

Más relajada fue su segunda actuación, esa en la que rendía homenaje a Olivia Newton-John. Volvió a cambiar su estilismo y apareció con un brillante vestido rosa con plumas para cantar Hopeless Devoted to You, una de las baladas más reconocibles de la mítica película de 1978.

Canción que obtuvo una nominación al Óscar a la mejor canción original y que ha envejecido mejor que la película que muchos, a estas alturas, califican de machista. P!nk la interpretó con mucha emoción dejando claro que era una gran admiradora de su paisana. Y el público no dudó en levantar los brazos para acompañarla.

Trayectoria en los AMAS

Olivia Newton-John ganó a lo largo de su carrera 10 American Music Awards. El primero fue en 1974 cuando se llevó el premio de mejor álbum por Let Me Be There. A mediados de los años 70 dominó las categorías de artistas femeninas, llegando a ganar tres años consecutivos en la categoría de pop/rock.

Todo lo contario que P!nk que, pese a haber sido nominada hasta en ocho ocasiones, todavía no tiene ninguna de estas estatuillas.