Así ha sido el cambio radical de Sor Cristina, la monja de 'La Voz Italia' tras colgar los hábitos

En 2014, el formato italiano de La Voz tuvo una concursante que sorprendió más de lo que suele ser habitual; no solo por su talento, sino por sus orígenes. El momento en el que el jurado del concurso, formado por aquel entonces por Noemi Piero, Pelù J-Ax y la recientemente fallecida Raffaella Carrà, giró sus asientos para ver el rostro de esa potente voz que entonaba No One en su audición, no se esperaban ver subida al escenario a una monja.

Cristina Scuccia, que se presentó como Sor Cristina y explicó que ingresó en el convento a la temprana edad de 19 años y, desde entonces, entregó su vida a Dios. Sin embargo, ni sus más férreas creencias podían ocultar su talento y su interpretación del tema de Alicia Keys no solo soprendió al público del programa, sino también a los más de 90 millones de espectadores que visualizaron su actuación en YouTube.

Sus esfuerzos, su voz y el cariño del público hicieron el resto y en junio de 2014, Sor Cristina se hizo con la victoria de La Voz Italia con su versión del tema What A Feeling, de Flashdance. Tras este premio, Sor Cristina no abandonó su faceta artística y pasó a formar parte del elenco del musical Sister Act y de Titanic.

Sor Cristina: de monja a camarera



Pero, ¿qué ha sido de Cristina Scuccia todo este tiempo? Esa es la pregunta que muchos espectadores y seguidores se hicieron después de que no se supiera prácticamente nada de la monja que se convertía en estrella en cuanto pisaba el escenario.

Por eso, el programa de televisión italiano Verissimo (Cannale 5) quiso entrevistarse con ella para hacer un repaso de su vida tal, de sus últimos años y de cómo es ahora. Es ahí donde toda la audiencia entró en shock tras casi ni reconocer a la que fue concursante de La Voz.

Sor Cristina, ahora con 34 años, apareció en el programa completamente cambiada, con un look diferente y una insólita revelación: tras 15 años consagrada a la vida religiosa, ha colgado los hábitos. Así lo explicó en la televisión italiana la siciliana de nacimiento, quien también confesó que después de la fama y de la pandemia tuvo que ir a terapia. "No me encontraba dentro de mi hábito", admitió.

Sin embargo, en Verissimo, Scuccia aseguró que sigue creyendo en Dios y que su prioridad ahora mismo es amarse a sí misma, aunque no se cierra al amor. "Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina", exclamó orgullosa y segura.

Además de esta gran nvoedad, la ahora cantante afirmó en el programa que se ha mudado y a partir de ahora ya no vive en Italia, sino que ahora reside en España, donde actualmente trabaja como camarera, aunque no deja apartada su carrera musical.