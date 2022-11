El bocadillo de Ana crea un rifirrafe entre Sandra Barneda y Kiko Matamoros en ‘El debate de las tentaciones’

Ana fue la chica de la última pareja en llegar a la quinta edición de La isla de las tentaciones. Pero no se notó que llegó más tarde, porque en seguida empezó a coger protagonismo. Y es que el comportamiento de Cristian, que se ha dejado tentar por dos solteras, ha causado reacciones muy extremas en su novia. De hecho, en el último programa vimos cómo le superaba la hoguera y se iba a hacer las maletas a su villa para irse del programa.

Todavía tenemos que comprobar si la hoguera de urgencia que ha anunciado Sandra Barneda en Villa Paraíso, tiene que ver con su renuncia. Pero eso lo veremos el jueves. De momento, lo que hemos visto es su presencia en el plató de El debate de las tentaciones.

“Ana ha sido una mujer inteligente y a Cristian se le ve muy previsible, muy descarado”, describía Suso Álvarez antes de su entrada. Pero no todos pensaban como él.

“Yo no digo que Ana no sea inteligente porque no tengo pruebas, pero, ¿qué pruebas tienes tú para decir que es inteligente? El discurso que he escuchado de ella es que ‘hay que ver este, que se joda, que se va a quedar sin bocadillo y sin ColaCao. Si te parece muy inteligente…”, le rebatía Kiko Matamoros.

Ahí fue cuando Sandra Barneda le paraba los pies y le intentaba explicar que, “te guste o no eso es una metáfora de lo que significa que te hagan el bocadillo y el ColaCao. Significa ‘a ver si te quiere para un polvo o para una rutina de relación’. Se llama metáfora”.

“Detrás de eso, lo que está verbalizando, es que lo que pierde es una chica que le ayuda en lo doméstico y yo para eso tengo a mi abuelita”, insistía Matamoros.

Ana entra en plató

Finalmente Ana entraba a plató. “Cuando suelto lo del tema bocadillo, es un gesto que yo tengo en mi relación. El hacer un bocadillo y un ColaCao lo sabe hacer todo el mundo. Pero hay u momento en mi relación, en el que estamos en casa, ha terminado el día y yo estoy haciendo el ColaCao o el bocadillo y a lo mejor se malinterpreta que él no lo hace, sí lo hace, pero es el gesto de yo hacerlo”, explicaba Ana.

El bocadillo ha dado mucho juego, de hecho, ha sido protagonista de uno de los momentos más surrealistas del programa. Ana llevó los ingredientes para preparar en plató su famoso bocadillo. Mientras, aseguraba que duele ver las imágenes. “Este momento fue durísimo, entré en ataque y algo dentro de mí, reventó”, aseguraba sobre aquella huida de Villa Playa.

Reconoció que el programa era más duro de lo que pensaba y que no se hacen papeles. Eso sí, está claro que su sencilla receta triunfa, no había más que ver a Alejandro Nieto comiéndose el bocadillo.

Preguntas incómodas

Ana, ha tenido que enfrentarse a dos preguntas muy especiales, las que le han hecho Jessica y María de los Ángeles, las dos tentaciones de su chico.

"¿No crees que por tus celos provocaste que Cristian se aburriese de ti y estuviese más abierto a conocer a otras chicas?", preguntaba Jessica.

“Uno de los motivos por los que entro a La isla de las tentaciones es por el tema de mis celos. Él supuestamente me tacha de que el problema soy yo, entonces que tú me ataques con que soy aburrida, no sé, chica, te recuerdo que se ha dado un pico contigo y se ha ido con la otra", ha respondido Ana.

"Es evidente que desde la primera noche entre Cristian y yo se prendió la llama. ¿Qué crees que tengo yo que tú no le das?", quería saber María de los Ángeles.

"Es todo el rato lo mismo, solo físico. Atacan con lo más fácil, que es lo único que han demostrado ahí. ‘Yo soy caliente, tú eres caliente, cómo la tienes’, chica, habla de otras cosas más interesantes porque, realmente, con esas actitudes solo te va a querer para echar un quiqui, no te va a querer para otra cosa", replicaba Ana.

Y en este duelo entre Ana y las tentadores, la audiencia ha tomado partido.

Todavía nos queda ver el próximo programa para ver en qué queda su huida.