Javi Redondo visita ‘El debate de las tentaciones’ y confiesa los kilos que perdió durante esta experiencia

Este lunes le ha tocado a Javi Redondo pasarse por El debate de las tentaciones para hacer balance de su experiencia. Llegó a la isla con Claudia esperando salir de allí más reforzados como pareja. Hasta había comprado un anillo para pedirle matrimonio en la hoguera final. Lo que no se esperaba es que Claudia Martínez, su chica, conectara con Álvaro Boix.

Sandra Barneda le ha puesto algunas de esas imágenes en la isla donde le veíamos sufrir mucho, no interactuar con las solteras de su villa y estar constantemente preocupado por Claudia. “Pienso que no lo he pasado muy bien y no me gusta verme así”, aseguraba.

La presentadora le recordaba que él en la isla llegó a decir que “estoy desquiciado, no como, no duermo”. Un estado límite que, como él mismo confesaba le llevó a perder siete kilos. “Muchas veces pienso que hasta fue un poco mi culpa por no haber disfrutado de la experiencia. Al final, mis compañeros dicen esto…Yo quiero así, prefiero querer así que poner los cuernos a mi novia en una piscina, que no lo critico", explicaba.

Pero tiene algo claro y es que no se arrepiente del concurso que ha hecho, pero “sí me arrepiento de igual no haber disfrutado, jugado más y darme la oportunidad de conocer”. Algo que le pedía Claudia que no soportaba la dependencia que tiene de ella.

También se ha enfrentado a algunos comentarios de sus compañeros que no ha llegado a entender mucho. “A Mario le quiero mucho, de hecho, de los compañeros a los que más aprecio tengo, todo el mundo sabe, Samu y Mario. Yo soy así y si me quieren como soy bien, y si no, que no sean mis amigos”, expresaba.

Dependiente emocional

Admitió que es un dependiente emocional, pero aseguró que eso no es un problema. “Matizando las dos respuestas, pero no”, admitía. Y añadió que no cambiaría ser un dependiente emocional.

"Cuando hablamos de entrar a la isla era para que yo le dejara su espacio y yo me abriera a las chicas. Quiero que se me entienda, tenía mucho miedo de hacer algo que a ella le pudiese doler y perderla. Para mí era muy complicado, me bloqueé. No jugaba porque no me apetecía y por miedo a perder a Claudia por eso”, confesó como balance de su paso por el programa.

Sandra recurría a twitter para preguntar qué le había parecido a la audiencia la aparición y el testimonio de Javi y muchos coinciden en reconocer que se le ve triste y genera pena y ternura. Aunque también hay algún crítico.

Todavía queda por ver qué pasó en la hoguera final.