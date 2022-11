Los Rolling Stones reeditan su video '2000 Light Years From Home'

Con motivo del 60º aniversario de la banda, ABKCO Music & Records y The Rolling Stones se han asociado y han lanzado el video musical 2000 Light Years From Home. Filmado y producido en 1967, ha sido fielmente restaurado en resolución 4K.

Publicado en Estados Unidos como lado B del sencillo She's a Rainbow y en todo el mundo como parte del álbum experimental / psicodélico de la banda Their Satanic Majesties Request, 2000 Light Years From Home fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Según los informes, Jagger escribió la letra dentro de Prison Brixton mientras estaba encarcelado por una redada de drogas. La canción fue grabada en Olympic Sound Studios en el verano del 67 y fue producida y arreglada por los Rolling Stones.

La revista de entretenimiento The A.V. Club, describe a 2000 Light Years From Home como "uno de los aspectos más destacados de la breve fase psicodélica de The Rolling Stones... Un viaje a través de los confines de lo que llamaremos espacio exterior interior, la metáfora clásica de ciencia ficción de lo infinito y exótico desconocido como espejo de sentimientos de soledad y aislamiento".

Con Jagger en la voz principal y maracas, Richards proporcionando coros, guitarra principal y bajo fuzzed, Brian Jones en Mellotron y dulcimer eléctrico, Bill Wyman en bajo y oscilador, Charlie Watts en batería y el músico de estudio Nicky Hopkins en piano, la canción está a años luz de las raíces blues de la banda.

The Rolling Stones - 2000 Light Years From Home (Official Music Video)

El vídeo de 2000 Light Years From Home fue dirigido por el fallecido Peter Whitehead, nativo de Liverpool y cineasta que también hizo el documental de la gira de The Rolling Stones Charlie Is My Darling: Ireland 1965, así como su vídeo musical de 1967, We Love You, el cual se lanzó en 4K en agosto pasado. El clip comienza con primeros planos de los cinco miembros originales y presenta una actuación escenificada del grupo en una película tratada en color. La cara pintada de Jagger se repetiría, al año siguiente, para el vídeo Jumpin' Jack Flash , dirigido por Michael Lindsay-Hogg.

Their Satanic Majesties Request

Posiblemente se trata de uno de los álbumes más arriesgados y experimentales de los Stones, en el que más se abrieron a absorber la influencia de los sonidos étnicos y en el que el grupo entró en terrenos musicales fronterizos con el blues progresivo y el rock sinfónico. Se convirtió en el primer álbum producido enteramente por los Stones y es además el último disco en el que Brian Jones colaboró como parte activa de la banda.

Se trata de un disco en el que rompieron con su pasado, con el que trataron de demostrar que eran innovadores y que podían contar algo nuevo, pero a pesar de momentos de indudable brillantez, el álbum se vio empañado por una mala producción.

The Rolling Stones llegando al aeropuerto de Heathrow, Londres, el 17 de octubre de 1969. / Stroud/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Como consecuencia del nombre de este álbum, a los integrantes de los Rolling Stones se les empezó a conocer como 'Their Satanic Majesties' (Sus Satánicas majestades).

The Rolling Stones in Mono (Limited Colour Edition)

ABAKO Records editará esta caja de vinilos a principios de 2023, concretamente el 20 de enero. Originalmente editados en vinilo negro, CD y digital en 2016, esta versión actualizada contiene la coleción completa de grabaciones de los Rolling Stones de los años 60 (186 canciones), y que ahora se presenta en una serie de vinilos de color (14 en total) elegidos para que vayan a juego con las portadas originales de álbumes tan clásicos como Aftermath Beggars Banquet.

Now available for pre-order, The @RollingStones In Mono (Limited Color Edition) box set includes 16 colored LPs encompassing all 1963 - 1969 mono recordings from "The World's Greatest Rock and Roll Band."https://t.co/6SebFasWBU pic.twitter.com/B0RUJvzxGg — ABKCO Music & Records (@ABKCO) November 18, 2022

16 LPs que reúnen las grabaciones completas realizadas entre 1963 y 1969 de la mayor banda de Rock and Roll del mundo.