t.A.T.u, Ed Sheeran, Mariah Carey, Bobby Brown, Adele… Solo temazos en La Máquina del Tiempo esta semana

Hace un año por estas fechas, Ed Sheeran arrasaba en LOS40: pocos días después de triunfar en la edición de 2021 de LOS40 Music Awards con cuatro galardones, el pelirrojo llegaba al número uno de la lista con Shivers. Ese mismo año también había alcanzado la primera posición con Bad habits, que seguía en el chart brindándole un espectacular doblete. Con Sheeran comienza esta semana el repaso de La Máquina del Tiempo a números uno históricos de nuestra cadena.

Y sigue con la canción que subió a lo alto del podium el 18 de noviembre de 2017, hace cinco años: Havana, de Camila Cabello, quien se hacía acompañar en este tema del rapero Young Thug. Estaría dos semanas consecutivas en el primer puesto. Adele fue la artista que más semanas pasó en el número uno en 2012: un total de siete. Con dos canciones: a principios de año con Someone like you, y el 17 de noviembre con Set fire to the rain, que volvería a serlo en diciembre. Portentosa, como siempre, la británica.

Juanes fue número uno esta semana en 2007 con Me enamora. Precisamente hace pocos días el colombiano nos hablaba en LOS40 de esta canción: “Está inspirada en los ojos de mis hijas, que son la esperanza de mi alma”, nos contó. Y si retrocedemos veinte años, nos encontramos en todo lo alto a las rusas t.A.T.u., que la liaron parda con su megaéxito All the things she said. Y todo porque las dos chicas que formaban el dúo aparecían besándose en el vídeo, lo que hizo que algunos se rasgasen las vestiduras… Y es que veinte años es mucho tiempo y hemos cambiado para bien.

La gran Mariah Carey aparece esta semana en La Máquina del Tiempo con Honey, una de sus canciones más emblemáticas, que lideró la lista en noviembre de 1997. Debutó además en el número uno de la lista de ventas de Estados Unidos, convirtiéndose así en el duodécimo single de la cantante, compositora y productora en llegar a esa posición en su país. Y terminamos la sección con otro grande en Estados Unidos, Bobby Brown, que fue número uno de LOS40 el 14 de noviembre de 1992, hace treinta años, con Humpin’ around.