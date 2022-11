Los 9 restaurantes para celebrar el Día de Acción de Gracias en Madrid

Las películas de Hollywood nos han mostrado en múltiples ocasiones la celebración del ya mítico Día de Acción de Gracias o ThanksGiving Day en inglés. Muchos sabemos que es un día muy señalado en el calendario de los norteamericanos, ya que se trata de una fiesta familiar en la que los ciudadanos se reúnen para compartir, disfrutar y dar las gracias, además de ser la excusa perfecta para cocinar y comer un buen pavo asado, el ingrediente estrella de la gastronomía americana. Aunque ponerse manos a la obra en la cocina puede que no resulte un plan atractivo para todo el mundo. Dado que cada vez es más habitual integrar la celebración de otras fiestas como Halloween y este Thanksgiving, en nuestra cultura, no es raro que muchos locales de nuestro país organicen cenas y actividades para celebrar este día tan especial.

Sin embargo, muchos desconocen el origen y cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias. La realidad es que no presenta una fecha específica, pero en todo Estados Unidos se celebra el último jueves del mes de noviembre que, este año, tiene lugar el 24 de noviembre. Cualquier excusa es buena para festejar. Así que, ¿por qué no te animas a vivir una experiencia diferente metiéndote de lleno a conocer los entresijos de la cultura norteamericana?

El Día de Acción de Gracias es también un momento realmente importante para compartir tiempo con los seres queridos. Si te has quedado sin ideas o incluso, si te has apuntado a esta fiesta a última hora, pero no se te ocurren ideas para celebrarlo, entonces aprovecha para disfrutar de una velada inolvidables en los restaurantes de Madrid, que han preparado con mucho mimo un menú de lo más especial para esta ocasión.

1. New York Burger

Uno de los restaurantes que se incluyen en la lista de los mejores lugares donde celebrar Acción de Gracias es en New York Burger. Que su nombre no te engañe, en este restaurante no solo sirven hamburguesas, sobre todo si es para conmemorar el Thanksgivng.

Hasta el 27 de noviembre se puede disfrutar de un menú muy norteamericano: medio pavo ahumado, puré de batata, compota de manzanas asadas, gravy (salsa de pavo), pudding de caramelo y helado de vainilla, así como bebida o café o té.

Precio: 35 euros por persona.

2. Urso Hotel & Spa

El Hotel Urso (C. Mejía Lequerica, 8) no deja pasar la oportunidad de celebrar un evento especial y también se apunta a celebrar la fiesta del agradecimiento.

El menú que han preparado desde el complejo está elaborado por el restaurante Casa Felisa, bajo la mano del chef Antonio del Álamo, y es única y exclusivamente para el jueves 24 de noviembre. Para darle un toque aún más signitificativo, el Urso Hotel & Spa cede su espacio del Invernadero para tal conmemoración.

Dentro de su menú puedes encontrar, además del pavo tradicional, una crema de calabaza; guarnición de salsa de arándanos, además de boniato aromatizado y un pastel de ruibarbo.

Precio: 75 euros por persona.

3. Hard Rock Hotel

El conocido Hard Rock Hotel de Madrid (Rda. de Atocha, 17) también se apunta a Acción de Gracias hasta el 27 de noviembre.

Pero si algo pone de distinción el hotel es la música. Por ello, en los días que dure esta celebración, el Hard Rock Hotel también pone directos que acompañan la experiencia y contará con las actuaciones de Dan Milson (24 de noviembre), Sarao (25 de noviembre), The Kidz (26 de noviembre) y Álvaro Hidalgo DJ (27 de noviembre).

Precio: 55 euros por persona.

4. Hotel Intercontinental

El mítico Hotel Intercontinental de la capital (Paseo de la Castellana, 49) también se une a la celebración del Día del Agradecimiento. Desde las 20:30 horas, todos los que quieran podrán disfrutar de un buffet que te trasladará a Estados Unidos y a todas las películas de tu infancia. En este no faltará el plato estrella de la mesa: el pavo, que será cocinado de una forma muy especial.

Precio: alrededor de los 65 euros por persona.

5. Asador Limbo

El Asador Limbo (C. San Mateo, 3) siempre es una de las opciones más asequibles si buscas buena comida a buen precio. Para Thanksgiving no iba a ser menos y, ya que una de sus especialidades es el pollo.

Pero este menú especial solo se sirve, como otros el 24 de noviembre y consta de: ensalada de calabaza con cebolla asada, nueces y vinagreta francesa. El pollo se servirá relleno de pimientos, chorizo, alubias y salsa gravy de cerveza, que se ha cocinado en horno de leña previamente y marinado varias horas antes.

Precio: 40 euros por persona.

6. Canopy by Hilton Madrid Castellana

Este lujoso hotel (Pz. Carlos Trías Beltrán, 4) brinda una espectacular cena para festejar el Día de Acción de Gracias, creada y diseñada por el personal del hotel pero sin perder la esencia americana.

El menú solo estará disponible el 24 de noviembre y contará con: varios entrantes, en los que predominan las setas y los boniatos, un plato principal de pollo (picantón) con verduras y salsa de arándanos y un postre en el que podrás escoger entre el famoso Pecan Pie o una tarta dulce de batata.

Precio: 45 euros por persona.

7. Le Petit Dim Sum

Uno de los mayores referentes de la gastronomía asiática también se suma a la celebración de este día tan importante en el calendario norteamericano. Le Petit Dim Sum (C. Alcalá, 12) ha diseñado un menú especial para la ocasión en el que tendrás varias opciones para escoger. su Habrá cuatro aperitivos, dos entrantes, cuatro platos principales y hasta dos postres, aunque los tres últimos siempre se podrán compartir.

¿Con qué sorprenderán en una noche tan mágica? Un pato laqueado, unas verduras salteadas con salsas... ¡Compruébalo! Puedes ir abriendo apetito con un cóctel previo en el que seguro consigues desgustar sabores aptos solo para paladares exquisitos.

Precio: 70 euros (para 4 pax).

8. Nice to meet you

Este restaurante perteciente al hotel Dear Me (C. Gran Vía, 80), conocido por su privilegiada y extensa terraza, también se suma a la celebración de este día, algo que como ellos mismos confirman ya llevan haciendo años y parece que se está convirtiendo en una tradición.

Su valor diferencial será su particular ubicación, ya que divisarás unas hermosas vistas al centro de la ciudad. Su menú será un aliciente más para disfrutar de una velada perfecta, ya que constará de pavo horneado acompañado de guarniciones, como purés, ensaladas y cremas variadas. Los amantes del dulce, podrán degustar un pastel de calabazas, una de las delicias más representativas de la repostería norteamericana.

Precio: 38 euros por persona.

9. Dog&Fox Urban Kitchen

Este local (C. de Rodríguez San Pedro, 64) es otro de esos lugares de Madrid en el que puedes disfrutar del Día de Acción de Gracias. Como no podía ser de otra manera podrás disfrutar del pavo con salsa de arándanos, que si no has probado antes es una buena oportunidad para hacerlo. Y sí, también podrás disfrutar de una buena sopa con maíz dulce y otros toppings, que harán que tu paladar disfrute de una experiencia increíble.

Precio: 33 euros por persona.