Edurne se emociona al ver que su hija Yanay se convierte en protgonista de una actuación en ‘Got Talent’

Jordi Caps es uno de esos magos mentalistas que han conseguido dejar al jurado de Got Talent sorprendido y que se ha convertido en uno de los tres primeros finalistas de esta octava edición.

Llegaba informando de que en esta ocasión no iba a actuar con u na bajara si no con dos, una baraja de póker tradicional y ora baraja con imágenes. "Le tengo mucho cariño porque me la regaló mi padre cuando era niño y me dijo que con ella podía ser mentalista y conectar con las personas”, explicó.

Cada uno de los miembros del jurado, más Santi, escogieron una carta cada uno y él adivinó el objeto que había en cada una de sus cartas: un jersey con cremalleras, una pinza, unos libros, un caballete de pintura y un tirachinas.

“Yo no sé si esto será destino o casualidad, pero me siento muy identificado con estas imágenes porque son las cosas que más y menos me gustaban cuando era un niño”, dijo el mago. Y entonces pudimos ver un vídeo de él cuando era pequeño hablando de las cosas que le gustaban y las que no, y tenían que ver con lo que habíamos visto en esas cartas.

Conexión con Edurne

“Además, creo que hoy, he conectado contigo, Edurne”, le decía a la cantante que se quedaba a la expectativa. “¿No te sientes identificada con estos objetos?”, le preguntaba. Ella no veía la conexión, pero cuando le ha dicho que no ha mirado bien mientras le colocaba las cartas encima de la mesa, acababa dándose cuenta de que los objetivos formaban un nombre, el de su hija Yanay.

“Ay, qué fuerte, que pone Yanay”, acababa diciendo cuando se daba cuenta. Luego, el mago le preguntaba cuántos años ha cumplido este 2022. Edurne contestaba que un año. El mago le insistía que lo que más iría con ella sería un corazón. “¿Cuánto tiempo me das para encontrar el as de corazones?”, le preguntaba. “El menos posible, lo siento”, decía ella. Y no tardaba ni un segundo en encontrarlo.

Y no terminaba ahí la cosa porque después de hacerle firmar la carta y continuar con un juego solo con tres cartas, logró multiplicar esa carta única y firmada. Y las tres acabaron convertidas en 50 corazones.

Y había una explicación para ese 50 y para entenderlo, Jordi abrió su cartera, allí estaba la carta firmada de Edurne y enseñó su DNI para demostrar que había nacido el mismo año que Yanay, pero con 50 años de diferencia.

Valoración del jurado

“Me has maravillado con tu actuación. Ya sabíamos aquí lo buen mago que eres, pero qué bonito saber esa conexión contigo. Qué emoción que mi hija haya nacido en un día que es el mismo que el tuyo. Gracias esa conexión tan bonita que has hecho con mi hija, yo estoy flipando de verdad con tu magia, es alucinante”, valoraba Edurne.

“Creo que tú le has dedicado el número a tu padre, y creo que una de las cosas que tiene la magia es que conecta generaciones. Yo te conocí haciéndole tú partícipe de tu número a mi hijo. Me hiciste sentir el héroe porque mi hijo había descubierto el tema de la magia, que luego le ha encantado. Creo que la magia, en tu caso, es mucho más que un truco, más que un número, es una manera de conectar con otras generaciones y eso sí que es magia”, le dijo Risto.

“Yo te dije que eras de lo mejor que había visto y me reafirmo. Es increíble verte, es increíble intentar ver algo y solamente magia, porque es que haces magia de verdad, de la buena”, seguía Paula Echevarría.

“Es bárbaro, porque todo mago tiene el truco al final y él tiene final, refinal, con el rerefinal, ¿te acuerdas cuando Mary Poppins abre el bolso y dices ‘yo, ya’? y dice, no, tengo más”, continuaba Dani Martínez. Santi Millán le pedía que utilizara un ejemplo más moderno y recurrieron a Doraemon y su bolsillo mágico. “Como mago, de lo más bestia y de lo más increíble que ha pasado por Got Talent”, terminaba el humorista.

“Risto y yo le dimos nuestro pase de oro en audiciones y creo que en Got Talent nunca ha habido magos, ni han ganado una final. A mí me gustaría dar la opción de que esta vez un super mago llegue a la final”, proponía Paula. Y el jurado tomaba una decisión inesperada.

No fueron ellos sino el público quién le dio el pase a la final.